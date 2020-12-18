Четыре вкуса

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Куриные рулеты с беконом, курагой и черносливом

Фото к рецепту: Куриные рулеты с беконом, курагой и черносливом

Ингредиенты

  • куриный карбонат - 7 шт.
  • бекон - 200 гр.
  • курага - 100 гр.
  • чернослив - 100 гр.
  • сыр моцарелла - 200 гр.
  • орехи - 100 гр.
  • сливки 10% - 100 мл.
  • подсолнечное масло - 2 ст.л.
  • горчица - 1 ст.л.
  • мед - 1 ст.л.
  • кетчуп - 1 ст.л.
  • лимонный сок - 2 ст.л.
  • соль

Пошаговый рецепт приготовления

1. Куриный карбонат моем, удаляем косточку, отбиваем и солим.

2. Готовим маринад для мяса: смешиваем подсолнечное масло, горчицу, мед, кетчуп, лимонный сок и солим.

3. Маринадом заливаем мясо, оставляем на 15 минут.

4. Для начинки подготовим бекон, курагу и чернослив.

5. На маринованный карбонат выкладываем бекон, курагу и чернослив ( по 2 шт.) и заворачиваем в рулет.

6. Готовые рулеты выкладываем в форму для запекания, заливаем сливками и ставим в разогретую духовку до 220С на 10 минут, затем уменьшаем температуру до 180С и запекаем 30-40 минут.

7. За пять минут до готовности посыпаем натертым сыром, а за 2 минуты до готовности, посыпаем измельченными орехами и мелко нарезанной курагой.

8. Остывшие рулеты режим на порционные куски и выкладываем на блюдо.

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