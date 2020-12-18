Куриные рулеты с беконом, курагой и черносливом

Ингредиенты
- куриный карбонат - 7 шт.
- бекон - 200 гр.
- курага - 100 гр.
- чернослив - 100 гр.
- сыр моцарелла - 200 гр.
- орехи - 100 гр.
- сливки 10% - 100 мл.
- подсолнечное масло - 2 ст.л.
- горчица - 1 ст.л.
- мед - 1 ст.л.
- кетчуп - 1 ст.л.
- лимонный сок - 2 ст.л.
- соль
Пошаговый рецепт приготовления
1. Куриный карбонат моем, удаляем косточку, отбиваем и солим.
2. Готовим маринад для мяса: смешиваем подсолнечное масло, горчицу, мед, кетчуп, лимонный сок и солим.
3. Маринадом заливаем мясо, оставляем на 15 минут.
4. Для начинки подготовим бекон, курагу и чернослив.
5. На маринованный карбонат выкладываем бекон, курагу и чернослив ( по 2 шт.) и заворачиваем в рулет.
6. Готовые рулеты выкладываем в форму для запекания, заливаем сливками и ставим в разогретую духовку до 220С на 10 минут, затем уменьшаем температуру до 180С и запекаем 30-40 минут.
7. За пять минут до готовности посыпаем натертым сыром, а за 2 минуты до готовности, посыпаем измельченными орехами и мелко нарезанной курагой.
8. Остывшие рулеты режим на порционные куски и выкладываем на блюдо.
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