Куриные рулеты с беконом, курагой и черносливом

1. Куриный карбонат моем, удаляем косточку, отбиваем и солим.

2. Готовим маринад для мяса: смешиваем подсолнечное масло, горчицу, мед, кетчуп, лимонный сок и солим.

3. Маринадом заливаем мясо, оставляем на 15 минут.

4. Для начинки подготовим бекон, курагу и чернослив.

5. На маринованный карбонат выкладываем бекон, курагу и чернослив ( по 2 шт.) и заворачиваем в рулет.

6. Готовые рулеты выкладываем в форму для запекания, заливаем сливками и ставим в разогретую духовку до 220С на 10 минут, затем уменьшаем температуру до 180С и запекаем 30-40 минут.

7. За пять минут до готовности посыпаем натертым сыром, а за 2 минуты до готовности, посыпаем измельченными орехами и мелко нарезанной курагой.

8. Остывшие рулеты режим на порционные куски и выкладываем на блюдо.