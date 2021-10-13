Четыре вкуса

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Заварные медовые пряники без сахара

Фото к рецепту: Заварные медовые пряники без сахара!

Ингредиенты

  • 350-370 гр. мука 1с
  • 150 гр. мука серая
  • 2 яйца
  • 250 гр. мёд
  • 10 гр. ванильный сахар опционно
  • 1/4 ч.л соль
  • 1/4 ч.л сода
  • 1/2 ч.л корица
  • 1 ст.л. ром (коньяк, виски или др.)
  • 70 гр. сметана
  • 50 гр. масло сливочное

Рецепт приготовления

Соединить масло и мёд, поставить на плиту до полного растворения (не кипятить!), добавить ванильный сахар, корицу, соду, как запенится сразу снять с огня.

Влить в просеянную серую муку, размешать, слегка охладить.

Добавить в заварку сметану,яйца, соль, ром.

Всыпать порциями муку, замесить тесто, можно охладить в холодильнике.

Тесто раскатать толщиной примерно1см, вырезать пряники. Выпекать при 180-200С 18-22 мин.

Покрыть пряники глазурью.

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