Заварные медовые пряники без сахара

Рецепт приготовления

Соединить масло и мёд, поставить на плиту до полного растворения (не кипятить!), добавить ванильный сахар, корицу, соду, как запенится сразу снять с огня.

Влить в просеянную серую муку, размешать, слегка охладить.

Добавить в заварку сметану,яйца, соль, ром.

Всыпать порциями муку, замесить тесто, можно охладить в холодильнике.

Тесто раскатать толщиной примерно1см, вырезать пряники. Выпекать при 180-200С 18-22 мин.

Покрыть пряники глазурью.