Заварные медовые пряники без сахара

Ингредиенты
- 350-370 гр. мука 1с
- 150 гр. мука серая
- 2 яйца
- 250 гр. мёд
- 10 гр. ванильный сахар опционно
- 1/4 ч.л соль
- 1/4 ч.л сода
- 1/2 ч.л корица
- 1 ст.л. ром (коньяк, виски или др.)
- 70 гр. сметана
- 50 гр. масло сливочное
Рецепт приготовления
Соединить масло и мёд, поставить на плиту до полного растворения (не кипятить!), добавить ванильный сахар, корицу, соду, как запенится сразу снять с огня.
Влить в просеянную серую муку, размешать, слегка охладить.
Добавить в заварку сметану,яйца, соль, ром.
Всыпать порциями муку, замесить тесто, можно охладить в холодильнике.
Тесто раскатать толщиной примерно1см, вырезать пряники. Выпекать при 180-200С 18-22 мин.
Покрыть пряники глазурью.
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