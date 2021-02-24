Ингредиенты

дайкон (или зеленый редис) - 1 кг

соль - 2 ч.

сахар - 1 ч.

перец чили - 1 шт.

зеленый лук - 1 небольшой пучок

репчатый лук - 0,5 шт. или маленькая луковица,

соевый соус - 120 мл.

кунжутное масло - 2 столовые ложки

сухой чеснок - 1 ч.

перец - 1 ст.

сухой имбирь - 1 ч.

красный острый перец - 0,5 ч.

кунжут - 1 ст.

Пошаговый рецепт приготовления

На праздничные столы всегда большим спросом пользуются острые закуски.

Неудивительно, ведь это отличная закуска к спиртным напиткам.

А хрустящие острые кусочки овощей хороши к отварному картофелю, а еще можно подавать их с запеченным мясом или рыбой.

Предлагаю вам острую закуску из дайкона (кстати, можно заменить на зеленую редьку).

Готовить закуску просто, а вкусное удовольствие вам гарантировано.

В закуске нет уксуса или лимонного сока, но при желании можно добавить.

Отрегулируйте степень остроты по вкусу.

1. Подготовить все ингредиенты для корейского дайкона.

2. Нарезать дайкон кубиками длиной примерно 1–1,5 см. Посолить и перемешать. Оставить посолиться на 30 минут и за это время перемешать еще 2–3 раза.

3. Мелко нарезать перец чили и зеленый лук. Лук нарезать как можно мельче, можно даже натереть на терке.

4. Добавить к дайкону измельченные овощи и сухие специи. Не сливайте выделившийся сок. Добавьте кунжутное масло, семена кунжута и хорошо перемешайте.

5. Положить дайкон по-корейски в банку с крышкой и поставить в холодильник на 15-20 часов.

6. По прошествии указанного времени выложите корейский дайкон на тарелку и вы сможете попробовать острую и аппетитную закуску.