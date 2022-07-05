Четыре вкуса

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Рецепт простого и вкусного лимонада с мятой

Фото к рецепту: Домашний лимонад за 5 минут, простой и очень вкусный лимонад с мятой

Ингредиенты

  • лимон – 5 шт.
  • вода – 2 л.
  • лайм – 2 шт.
  • сахар – 200 гр.
  • мята
  • лёд

Рецепт приготовления

Лимоны раскатываем по рабочей поверхности, чтобы они лучше отдавали сок.

При помощи картофелечистки снимаем с каждого лимона по 3-4 полоски цедры.

Затем каждый лимон разрезаем на 2 части.

И выдавливаем сок из его половинок.

Делайте это через сито, чтобы сразу отсеять косточки и кусочки мякоти.

Лаймы также необходимо раскатать по рабочей поверхности.

Разрезать на 2 части.

И выдавить из них сок.

В сок лимона и лайма добавляем 200 гр сахара.

И перемешиваем его до полного растворения.

Когда сахар растворится переливаем получившийся сироп в лимонадник.

Вливаем 2 литра воды комнатной температуры.

Добавляем цедру лимона.

Ещё 1 лимон нарезаем дольками.

И также помещаем в лимонадник.

Важный ингредиент – это листья мяты.

Они сделают вкус лимонада ещё более свежим!

Снимаем их со стеблей. Немного переминаем, чтобы они лучше отдавали аромат.

И отправляем в лимонадник.

Затем перемешиваем всё вместе.

Добавляем лёд, чтобы сделать домашний лимонад прохладным.

После этого его можно разливать по стаканам и с удовольствием пить!

При желании лимонад можно украсить дольками лимона.

Листьями мяты. А также добавить в стаканы по несколько кусочков льда.

 

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