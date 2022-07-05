Рецепт простого и вкусного лимонада с мятой

Рецепт приготовления

Лимоны раскатываем по рабочей поверхности, чтобы они лучше отдавали сок.

При помощи картофелечистки снимаем с каждого лимона по 3-4 полоски цедры.

Затем каждый лимон разрезаем на 2 части.

И выдавливаем сок из его половинок.

Делайте это через сито, чтобы сразу отсеять косточки и кусочки мякоти.

Лаймы также необходимо раскатать по рабочей поверхности.

Разрезать на 2 части.

И выдавить из них сок.

В сок лимона и лайма добавляем 200 гр сахара.

И перемешиваем его до полного растворения.

Когда сахар растворится переливаем получившийся сироп в лимонадник.

Вливаем 2 литра воды комнатной температуры.

Добавляем цедру лимона.

Ещё 1 лимон нарезаем дольками.

И также помещаем в лимонадник.

Важный ингредиент – это листья мяты.

Они сделают вкус лимонада ещё более свежим!

Снимаем их со стеблей. Немного переминаем, чтобы они лучше отдавали аромат.

И отправляем в лимонадник.

Затем перемешиваем всё вместе.

Добавляем лёд, чтобы сделать домашний лимонад прохладным.

После этого его можно разливать по стаканам и с удовольствием пить!

При желании лимонад можно украсить дольками лимона.

Листьями мяты. А также добавить в стаканы по несколько кусочков льда.