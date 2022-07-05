Рецепт простого и вкусного лимонада с мятой

Ингредиенты
- лимон – 5 шт.
- вода – 2 л.
- лайм – 2 шт.
- сахар – 200 гр.
- мята
- лёд
Рецепт приготовления
Лимоны раскатываем по рабочей поверхности, чтобы они лучше отдавали сок.
При помощи картофелечистки снимаем с каждого лимона по 3-4 полоски цедры.
Затем каждый лимон разрезаем на 2 части.
И выдавливаем сок из его половинок.
Делайте это через сито, чтобы сразу отсеять косточки и кусочки мякоти.
Лаймы также необходимо раскатать по рабочей поверхности.
Разрезать на 2 части.
И выдавить из них сок.
В сок лимона и лайма добавляем 200 гр сахара.
И перемешиваем его до полного растворения.
Когда сахар растворится переливаем получившийся сироп в лимонадник.
Вливаем 2 литра воды комнатной температуры.
Добавляем цедру лимона.
Ещё 1 лимон нарезаем дольками.
И также помещаем в лимонадник.
Важный ингредиент – это листья мяты.
Они сделают вкус лимонада ещё более свежим!
Снимаем их со стеблей. Немного переминаем, чтобы они лучше отдавали аромат.
И отправляем в лимонадник.
Затем перемешиваем всё вместе.
Добавляем лёд, чтобы сделать домашний лимонад прохладным.
После этого его можно разливать по стаканам и с удовольствием пить!
При желании лимонад можно украсить дольками лимона.
Листьями мяты. А также добавить в стаканы по несколько кусочков льда.
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