Ассорти из огурцов и помидоров на зиму

Ингредиенты
- 1 кг. огурцы
- 1 кг. помидоры
- 3 шт. лук
- 1 чеснок
- укроп
- 5-6 шт. лавровых листов
- 5-6 горошин черного перца
- 5-6 горошин душистого перца
- маринад:
- 2 л вода
- 2 ст.л. соль
- 4 ст.л. сахар
- 150 гр. уксус 9%
Рецепт приготовления
Для начала простерилизуйте банки и крышки удобным способом.
Огурцы помойте и залейте на час холодной водой, нарежьте колечками. Лук очистите, нарежьте кольцами, полукольцами. Чеснок очистите. Помидоры также помойте и нарежьте дольками.
На дно каждой банки положите огурцы, колечки лука и наполните до верха помидорами. Положите в каждую банку 1-2 зубчика чеснока, 0,5-1 лавровых листа и по зонтику укропа, также добавьте по паре горошин чёрного и душистого перца.
Готовим маринад: кастрюлю с водой поставьте на огонь, добавьте в нее сахар и соль, хорошо перемешайте, чтобы все кристаллики растворились. Доведите до кипения, когда маринад закипит влейте уксус, залейте его в банки не до самого верху, поставьте их стерилизовать и долейте до края маринад, прикройте крышками (стерилизуйте после закипания воды в течение 15 минут).
Потом достаньте банки, закатайте их крышками, переверните и укутайте в одеяло до полного остывания.
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