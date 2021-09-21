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Ассорти из огурцов и помидоров на зиму

Фото к рецепту: Ассорти огурцы-помидоры на зиму, простая и вкусная заготовка!

Ингредиенты

  • 1 кг. огурцы
  • 1 кг. помидоры
  • 3 шт. лук
  • 1 чеснок
  • укроп
  • 5-6 шт. лавровых листов
  • 5-6 горошин черного перца
  • 5-6 горошин душистого перца
  • маринад:
  • 2 л вода
  • 2 ст.л. соль
  • 4 ст.л. сахар
  • 150 гр. уксус 9%

Рецепт приготовления

Для начала простерилизуйте банки и крышки удобным способом.

Огурцы помойте и залейте на час холодной водой, нарежьте колечками. Лук очистите, нарежьте кольцами, полукольцами. Чеснок очистите. Помидоры также помойте и нарежьте дольками.

На дно каждой банки положите огурцы, колечки лука и наполните до верха помидорами. Положите в каждую банку 1-2 зубчика чеснока, 0,5-1 лавровых листа и по зонтику укропа, также добавьте по паре горошин чёрного и душистого перца.

Готовим маринад: кастрюлю с водой поставьте на огонь, добавьте в нее сахар и соль, хорошо перемешайте, чтобы все кристаллики растворились. Доведите до кипения, когда маринад закипит влейте уксус, залейте его в банки не до самого верху, поставьте их стерилизовать и долейте до края маринад, прикройте крышками (стерилизуйте после закипания воды в течение 15 минут).

Потом достаньте банки, закатайте их крышками, переверните и укутайте в одеяло до полного остывания.

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