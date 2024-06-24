Пышные слойки с черешней

слоено- бездрожжевое тесто - 2 листа

черешня - 400 г

сахар - 3 ст.л.

крахмал кукурузный - 1.5 ст.л.

вода - 150 мл

яйцо - 1 шт.

миндальные лепестки - 20 г

кунжут - 1 ст.л.

Для начинки: черешни мою, удаляю косточки, засыпаю сахаром, добавляю крахмал и воду.

Варю на медленном огне около 10 минут, постоянно помешивая (при необходимости добавлю немного воды).

Готовую смесь немного передавлю вилкой, до однородного состояния черешни.

Даю остыть.

Пластину теста раскатываю, нарезаю на квадраты.

На каждый квадрат кладу 1 ст. л. начинки с одной стороны, с другой стороны делаю надрезы, до края не дорезаю.

По краям тесто смазываю яйцом, накрываю начинку и скрепляю края вилкой.

Слойки переношу на противень, выстеленный пергаментом, смазываю яйцом, присыпаю сахаром, а затем часть слоек присыпаю миндальной стружкой, а часть кунжутом.

Ставлю в разогретую духовку, температура 180С на 20-25 минут.