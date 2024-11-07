Вкусный стейк из форели на гриле

Стейки мы будем запекать на гриле, на ольховой дощечке, поэтому перед приготовлением саму дощечку необходимо замочить в воде на 6 часов.

Переходим к стейкам я купил их замороженными, разморозил за ночь на нижней полке холодильника, промыл и просушил.

Приготовим маринад.

Для этого в глубокой миске смешиваем сок половины лимона с 2 столовыми ложками оливкового масла и 2 столовыми ложками соевого соуса.

В полученную смесь добавляем столовую ложку мёда, столовую ложку дижонской горчицы, а также свежемолотый перец и соль.

Перемешиваем всё вместе до состояния близкого к однородному.

Опускаем стейки в миску и покрываем их маринадом со всех сторон.

Стейки у меня не большие, а учитывая то, что рыба быстро маринуется, 30 минут времени, для этого, будет вполне достаточно.

Пока стейки маринуются вынимаем ольховую доску из воды и даём ей подсохнуть.

Разжигаем гриль и разогреваем его до температуры 160 градусов.

Пока гриль разогревается нарезаем апельсин кружочками и выкладываем их на подсохшую доску.

Сверху кружочков из апельсинов выкладываем замаринованные стейки из форели.

Отправляем стейки на гриль.

Вставляем в середину одного из стейков щуп кулинарного термометра.

Гриль закрываем.

На термометре выставляем температуру 56 градусов и ждём пока рыба будет готова.

В моём случае через 13 минут стейки дошли до желаемой температуры.

Пришло время снимать их с огня.