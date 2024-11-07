Вкусный стейк из форели на гриле

Ингредиенты
- стейк из форели - 4 шт.
- апельсин - 2 шт.
- лимон - 1 шт.
- оливковое масло — 2 ст.л.
- соевый соус — 2 ст.л.
- мед — 1 ст.л.
- горчица дижонская — 1 ст.л.
- свежемолотый перец
- соль
- ольховая доска
Рецепт приготовления
Стейки мы будем запекать на гриле, на ольховой дощечке, поэтому перед приготовлением саму дощечку необходимо замочить в воде на 6 часов.
Переходим к стейкам я купил их замороженными, разморозил за ночь на нижней полке холодильника, промыл и просушил.
Приготовим маринад.
Для этого в глубокой миске смешиваем сок половины лимона с 2 столовыми ложками оливкового масла и 2 столовыми ложками соевого соуса.
В полученную смесь добавляем столовую ложку мёда, столовую ложку дижонской горчицы, а также свежемолотый перец и соль.
Перемешиваем всё вместе до состояния близкого к однородному.
Опускаем стейки в миску и покрываем их маринадом со всех сторон.
Стейки у меня не большие, а учитывая то, что рыба быстро маринуется, 30 минут времени, для этого, будет вполне достаточно.
Пока стейки маринуются вынимаем ольховую доску из воды и даём ей подсохнуть.
Разжигаем гриль и разогреваем его до температуры 160 градусов.
Пока гриль разогревается нарезаем апельсин кружочками и выкладываем их на подсохшую доску.
Сверху кружочков из апельсинов выкладываем замаринованные стейки из форели.
Отправляем стейки на гриль.
Вставляем в середину одного из стейков щуп кулинарного термометра.
Гриль закрываем.
На термометре выставляем температуру 56 градусов и ждём пока рыба будет готова.
В моём случае через 13 минут стейки дошли до желаемой температуры.
Пришло время снимать их с огня.
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