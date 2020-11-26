Четыре вкуса

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Овощной плов: постное блюдо

Овощной плов отлично подойдет для постного меню или просто к обеду (ужину). Он просто готовится и понравится каждому. Плов могут смело добавить себе в меню вегетарианцы и те, кто придерживается поста. Такой пло можно даже использовать вместо гарнира и тоже будет интересно. В общем вот вам рецепт, а что с ним будете делать решать вам.

Необходимые продукты

  • 500 грамм капусты
  • 150 грамм моркови
  • 130 грамм лука
  • 250 грамм тыквы
  • 1 зубчик чеснока
  • 20 грамм растительного масла
  • 15 грамм дижонской горчицы
  • 1 чайная ложка хмели-сунели
  • 1 чайная ложка паприки
  • лимонный сок
  • соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

  1. Капусту очищаем и натираем на терке. Точно также поступаем с тыквой. Капусту измельчаем в кухонном комбайне.
  2. Лук и чеснок нарезаем мелкими кусочками.
  3. В сковороду с растительным кладем лук с чесноком, пассируем до мягкости. Потом добавляем морковь, тыкву и капусту. Все перемешиваем, добавляем соль, перец и специи. Все перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на медленном огне 5-7 минут.
  4. Через отведенное время добавляем горчицу и лимонный сок. Снова все перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем на 5 минут.
  5. Готовое блюдо подаем к столу.

Овощной плов: постное блюдо

Приятного аппетита!

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