Овощной плов: постное блюдо

Овощной плов отлично подойдет для постного меню или просто к обеду (ужину). Он просто готовится и понравится каждому. Плов могут смело добавить себе в меню вегетарианцы и те, кто придерживается поста. Такой пло можно даже использовать вместо гарнира и тоже будет интересно. В общем вот вам рецепт, а что с ним будете делать решать вам.

Необходимые продукты

500 грамм капусты

150 грамм моркови

130 грамм лука

250 грамм тыквы

1 зубчик чеснока

20 грамм растительного масла

15 грамм дижонской горчицы

1 чайная ложка хмели-сунели

1 чайная ложка паприки

лимонный сок

соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

Капусту очищаем и натираем на терке. Точно также поступаем с тыквой. Капусту измельчаем в кухонном комбайне. Лук и чеснок нарезаем мелкими кусочками. В сковороду с растительным кладем лук с чесноком, пассируем до мягкости. Потом добавляем морковь, тыкву и капусту. Все перемешиваем, добавляем соль, перец и специи. Все перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на медленном огне 5-7 минут. Через отведенное время добавляем горчицу и лимонный сок. Снова все перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем на 5 минут. Готовое блюдо подаем к столу.

Приятного аппетита!