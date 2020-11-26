Овощной плов: постное блюдо

Овощной плов отлично подойдет для постного меню или просто к обеду (ужину). Он просто готовится и понравится каждому. Плов могут смело добавить себе в меню вегетарианцы и те, кто придерживается поста. Такой пло можно даже использовать вместо гарнира и тоже будет интересно. В общем вот вам рецепт, а что с ним будете делать решать вам.
Необходимые продукты
- 500 грамм капусты
- 150 грамм моркови
- 130 грамм лука
- 250 грамм тыквы
- 1 зубчик чеснока
- 20 грамм растительного масла
- 15 грамм дижонской горчицы
- 1 чайная ложка хмели-сунели
- 1 чайная ложка паприки
- лимонный сок
- соль, перец по вкусу
Начинаем приготовление
- Капусту очищаем и натираем на терке. Точно также поступаем с тыквой. Капусту измельчаем в кухонном комбайне.
- Лук и чеснок нарезаем мелкими кусочками.
- В сковороду с растительным кладем лук с чесноком, пассируем до мягкости. Потом добавляем морковь, тыкву и капусту. Все перемешиваем, добавляем соль, перец и специи. Все перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на медленном огне 5-7 минут.
- Через отведенное время добавляем горчицу и лимонный сок. Снова все перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем на 5 минут.
- Готовое блюдо подаем к столу.
Приятного аппетита!
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