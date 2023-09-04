Рецепт вкусной кабачковой икры

Ингредиенты
кабачки – 700-750 гр.
лук – 200-250 гр.
помидоры – 200-250 гр.
морковь – 150-200 гр.
чеснок – 1-2 зубчика
острый перец (по желанию)
растительное масло 50-60 мл.
сахар – 2 ст.л.
соль – 2 ч.л.
черный перец
уксус – 1 ст.л.
Рецепт приготовления
Все овощи по отдельности измельчить в блендере или пропустить через мясорубку (кабачки предварительно очистить от кожуры)
На растительном масле обжарить лук с морковью до золотистого цвета
Добавить измельченные помидоры и кабачки – перемешать
Уменьшить нагрев до минимума и тушить овощи под закрытой крышкой 10-15 минут
Добавить в овощи соль, сахар и молотый черный перец – перемешать
Тушить овощи под закрытой крышкой еще 20-25 минут
Порубить ножом острый перец и чеснок
Добавить в овощи острый перец и чеснок – перемешать
Тушить овощи под закрытой крышкой еще 20-25 минут
Если кабачковая икра будет закрываться на зиму – добавить уксус и перемешать
Тушить овощи под закрытой крышкой еще 10-15 минут
«Пробить» тушеные овощи погружным блендером до однородного состояния
Если кабачковая икра будет закрываться на зиму – еще раз довести икру до кипения, затем разложить по банкам, плотно закрыть крышками, перевернуть банки вверх дном и укутать чем-то теплым
Оставить кабачковую икру до полного остывания
Кушать подано!
Свежие комментарии