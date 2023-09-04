Рецепт вкусной кабачковой икры

кабачки – 700-750 гр.

лук – 200-250 гр.

помидоры – 200-250 гр.

морковь – 150-200 гр.

чеснок – 1-2 зубчика

острый перец (по желанию)

растительное масло 50-60 мл.

сахар – 2 ст.л.

соль – 2 ч.л.

черный перец

уксус – 1 ст.л.

Все овощи по отдельности измельчить в блендере или пропустить через мясорубку (кабачки предварительно очистить от кожуры)

На растительном масле обжарить лук с морковью до золотистого цвета

Добавить измельченные помидоры и кабачки – перемешать

Уменьшить нагрев до минимума и тушить овощи под закрытой крышкой 10-15 минут

Добавить в овощи соль, сахар и молотый черный перец – перемешать

Тушить овощи под закрытой крышкой еще 20-25 минут

Порубить ножом острый перец и чеснок

Добавить в овощи острый перец и чеснок – перемешать

Тушить овощи под закрытой крышкой еще 20-25 минут

Если кабачковая икра будет закрываться на зиму – добавить уксус и перемешать

Тушить овощи под закрытой крышкой еще 10-15 минут

«Пробить» тушеные овощи погружным блендером до однородного состояния

Если кабачковая икра будет закрываться на зиму – еще раз довести икру до кипения, затем разложить по банкам, плотно закрыть крышками, перевернуть банки вверх дном и укутать чем-то теплым

Оставить кабачковую икру до полного остывания

Кушать подано!