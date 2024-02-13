Вкусное печенье из шоколада

Ингредиенты
сахар - 150 г
сливочное масло - 115 + 115 г
мука - 180 г
какао - порошок - 60 г
яйца - 1 шт.
арахис - 100 г
соль - 0, 5 ч.л.
разрыхлитель - 2 ч.л.
Рецепт приготовления
В чашу миксера помещаем мягкое сливочное масло и взбиваем его.
Затем добавляем сахар и соль, продолжая взбивать.
Следующим шагом является добавление яиц, которые также взбиваем.
Кроме того, добавляем растопленное сливочное масло (115 г) в ту же чашу.
В отдельной чаше смешиваем сухие ингредиенты: какао, муку и разрыхлитель.
Перемешиваем и добавляем сухую смесь в основную чашу с масляными ингредиентами.
Формируем шарики из получившегося теста и придаем им плоскую форму.
Обваляем верхнюю часть печенья в мелко измельченном обжаренном арахисе.
Выкладываем печенье на пергаментом покрытый противень, присыпанный мукой.
Затем помещаем противень в разогретую духовку, предварительно нагретую до 180 градусов, и выпекаем печенье примерно 20-25 минут.
Пальчики оближешь!
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