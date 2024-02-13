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Четыре вкуса

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Вкусное печенье из шоколада

Фото к рецепту: Шоколадное печенье

Ингредиенты

сахар - 150 г

сливочное масло - 115 + 115 г

мука - 180 г

какао - порошок - 60 г

яйца - 1 шт.

арахис - 100 г

соль - 0, 5 ч.л.

разрыхлитель - 2 ч.л.

Рецепт приготовления

В чашу миксера помещаем мягкое сливочное масло и взбиваем его.

Затем добавляем сахар и соль, продолжая взбивать.

Следующим шагом является добавление яиц, которые также взбиваем.

Кроме того, добавляем растопленное сливочное масло (115 г) в ту же чашу.

 

В отдельной чаше смешиваем сухие ингредиенты: какао, муку и разрыхлитель.

Перемешиваем и добавляем сухую смесь в основную чашу с масляными ингредиентами.

Формируем шарики из получившегося теста и придаем им плоскую форму.

Обваляем верхнюю часть печенья в мелко измельченном обжаренном арахисе.

Выкладываем печенье на пергаментом покрытый противень, присыпанный мукой.

Затем помещаем противень в разогретую духовку, предварительно нагретую до 180 градусов, и выпекаем печенье примерно 20-25 минут.

Пальчики оближешь!

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