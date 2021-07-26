Четыре вкуса

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Зефир в белом шоколаде

Фото к рецепту: Домашний зефир в белом шоколаде / на вкус лучше, чем мороженое!

Ингредиенты

  • черничное пюре 130 гр
  • сахар 100 + 200 гр
  • пектин 1/2 ч.л.
  • яичный белок 1 шт
  • агар-агар 7-10 гр
  • вода 75 мл
  • шоколад белый 200 гр

Рецепт приготовления

Первым делом из любой ягоды (и даже яблок, абрикосов и тд.) приготовьте пюре. Для этого прогрейте в сотейнике, после чего пробейте блендером ( можно протереть пюре через сито).

В 100 гр сахара - это только его часть - добавьте пектин, перемешайте и добавьте в пюре. Прогрейте около минуты, сахар должен раствориться. После чего остудите.

Из второй части сахара сделайте сахарный сироп. Оставшийся сахар (200 гр) смешайте с агар-агарам и водой. Доведите до кипения и варите до состояния канцелярского клея. В это время в чаше миксера (на самой большой скорости) взбейте остывшее ягодное пюре с одним белком.

Сироп готов, влейте тонкой струйкой в пюре,  при этом не переставая взбивать. 

Готовую массу переложите в кондитерский мешок, для удобства. Силиконовые формочки для мороженого смажьте растительным маслом и распределите взбитый зефир.

Оставьте формочки в сухом помещении на час, пусть масса стабилизируется (немного уплотнится и подсохнет).

Через час достаньте зефир из форм, разложите на пергаменте и дайте подсохнуть шесть часов.

В конце можете растопить белый шоколад и окунуть в него получившийся зефир.

Фото рецепта

Домашний зефир в белом шоколаде / на вкус лучше, чем мороженое!: фото шаг 1Домашний зефир в белом шоколаде / на вкус лучше, чем мороженое!: фото шаг 2Домашний зефир в белом шоколаде / на вкус лучше, чем мороженое!: фото шаг 3Домашний зефир в белом шоколаде / на вкус лучше, чем мороженое!: фото шаг 4Домашний зефир в белом шоколаде / на вкус лучше, чем мороженое!: фото шаг 5Домашний зефир в белом шоколаде / на вкус лучше, чем мороженое!: фото шаг 6Домашний зефир в белом шоколаде / на вкус лучше, чем мороженое!: фото шаг 7Домашний зефир в белом шоколаде / на вкус лучше, чем мороженое!: фото шаг 8

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