Зефир в белом шоколаде

Рецепт приготовления

Первым делом из любой ягоды (и даже яблок, абрикосов и тд.) приготовьте пюре. Для этого прогрейте в сотейнике, после чего пробейте блендером ( можно протереть пюре через сито).

В 100 гр сахара - это только его часть - добавьте пектин, перемешайте и добавьте в пюре. Прогрейте около минуты, сахар должен раствориться. После чего остудите.

Из второй части сахара сделайте сахарный сироп. Оставшийся сахар (200 гр) смешайте с агар-агарам и водой. Доведите до кипения и варите до состояния канцелярского клея. В это время в чаше миксера (на самой большой скорости) взбейте остывшее ягодное пюре с одним белком.

Сироп готов, влейте тонкой струйкой в пюре, при этом не переставая взбивать.

Готовую массу переложите в кондитерский мешок, для удобства. Силиконовые формочки для мороженого смажьте растительным маслом и распределите взбитый зефир.

Оставьте формочки в сухом помещении на час, пусть масса стабилизируется (немного уплотнится и подсохнет).

Через час достаньте зефир из форм, разложите на пергаменте и дайте подсохнуть шесть часов.

В конце можете растопить белый шоколад и окунуть в него получившийся зефир.