Вкусный удон с овощами и курицей в кисло-сладком соусе

филе - 400 гр.

лапша удон - 220 гр.

стручковая фасоль - 100 гр.

морковь - 150 гр.

лук - 150 гр.

баклажан - 100 гр.

болгарский перец - 180 гр.

чеснок - 3 зубчика

кунжут

соус:

соевый соус - 4 ст.л.

кунжутное масло - 1 ст.л.

яблочный уксус - 1 ч.л.

мёд - 1 ст.л.

Рецепт приготовления

Подготавливаем ингредиенты: баклажан нарезаем брусочками, солим и заливаем водой (оставляем на минут 20, чтобы ушла горечь, затем воду сливаем) курицу нарезаем продолговатыми кусочками, лук четвертинками, морковку трём на тёрке для корейской моркови, болгарский перец режем соломкой, чеснок измельчаем

Готовим соус, для этого необходимо смешать все ингредиенты и хорошо перемешать

Отвариваем лапшу удон, согласно инструкции.

Сливаем воду и промываем под холодной водой - это обязательно

Разогреваем масло на сковороде, у меня кунжутное и отправляем обжариваться курицу, добавляем 1/3 соуса, через несколько минут добавляем лук, морковь и чеснок, обжариваем ещё несколько минут.

Затем добавляем болгарский перец, баклажаны и стручковую фасоль.

Хорошо перемешиваем и обжариваем несколько минут

Добавляем в сковороду сваренную лапшу и оставшийся соус, хорошо перемешиваем, готово!

Перед подачей посыпать кунжутом!

Кушать подано!