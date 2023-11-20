Рецепт пышных чебуреков без теста

Ингредиенты
- лук/onion 1 шт.
- сладкий перец/sweet pepper 1 шт.
- оливковое масло/olive oil
- куриный фарш/minced chicken 400 г
- соль/salt
- перец/pepper
- петрушка/parsley
- хлеб/bread 8 шт.
- вода и мука/water and flour
- яйцо/egg 1 шт.
- кунжут/sesame seeds
Рецепт приготовления
Нарезать кубиками лук.
Далее нарезаем сладкий перец.
Обжариваем на масле лук.
Добавляем к нему перец.
Минут через 10 добавить фарш. Обжарить.
Посолить и поперчить по вкусу. Добавить петрушку.
Возьмите хлеб, лучше всего подойдет хлеб для тостов, раскатайте кусочки потоньше, обрежьте у него углы и края. Сделайте из него круг.
Смешать муку с водой и перемешать.
Выкладываем начинку в центр. Смазываем края хлеба водой с мукой и сворачиваем хлеб пополам склеивая края.
Перемешать яйцо и смазать наши заготовки. Присыпать кунжутом.
Выпекать при 200° минут 15 в духовке. Или смотрите по вашей духовке как подрумянятся готово.
Достаём и наслаждаемся чебуреками без возни с тестом.
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