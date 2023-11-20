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Четыре вкуса

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Рецепт пышных чебуреков без теста

Ингредиенты

  • лук/onion 1 шт.
  • сладкий перец/sweet pepper 1 шт.
  • оливковое масло/olive oil
  • куриный фарш/minced chicken 400 г
  • соль/salt
  • перец/pepper
  • петрушка/parsley
  • хлеб/bread 8 шт.
  • вода и мука/water and flour
  • яйцо/egg 1 шт.
  • кунжут/sesame seeds

Рецепт приготовления

Нарезать кубиками лук.

Далее нарезаем сладкий перец.

Обжариваем на масле лук.

Добавляем к нему перец.

Минут через 10 добавить фарш. Обжарить.

Посолить и поперчить по вкусу. Добавить петрушку.

Возьмите хлеб,  лучше всего подойдет хлеб для тостов, раскатайте кусочки потоньше, обрежьте у него углы и края. Сделайте из него круг.

Смешать муку с водой и перемешать.

Выкладываем начинку в центр. Смазываем края хлеба водой с мукой и сворачиваем хлеб пополам склеивая края.

Перемешать яйцо и смазать наши заготовки. Присыпать кунжутом.

Выпекать при 200° минут 15 в духовке. Или смотрите по вашей духовке как подрумянятся готово.

Достаём и наслаждаемся чебуреками без возни с тестом.

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