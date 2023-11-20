Рецепт пышных чебуреков без теста

Нарезать кубиками лук.

Далее нарезаем сладкий перец.

Обжариваем на масле лук.

Добавляем к нему перец.

Минут через 10 добавить фарш. Обжарить.

Посолить и поперчить по вкусу. Добавить петрушку.

Возьмите хлеб, лучше всего подойдет хлеб для тостов, раскатайте кусочки потоньше, обрежьте у него углы и края. Сделайте из него круг.

Смешать муку с водой и перемешать.

Выкладываем начинку в центр. Смазываем края хлеба водой с мукой и сворачиваем хлеб пополам склеивая края.

Перемешать яйцо и смазать наши заготовки. Присыпать кунжутом.

Выпекать при 200° минут 15 в духовке. Или смотрите по вашей духовке как подрумянятся готово.

Достаём и наслаждаемся чебуреками без возни с тестом.