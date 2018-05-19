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Четыре вкуса

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Креветки с кремовой полентой

Полента — очень вкусная каша из кукурузной крупы. Добавьте к ней пряные креветки — и у вас получится сытный обед в средиземноморском стиле.

Изображение рецепта Креветки с кремовой полентой

Ингредиенты

  • Креветки 500 г
  • Полента 1 стакан
  • Бульон (куриный) 4 стакана
  • Молоко 4 стакана
  • Сыр (козий) 200 г
  • Масло (оливковое) 1 стакан
  • Петрушка (свежая измельчённая) ½ стакана
  • Уксус (винный) ⅓ стакана
  • Лук (шалот нарезанный) 2 ст. л.
  • Орегано 1 ст. л.
  • Кинза (свежая измельчённая) 1 ст. л.
  • Чеснок (измельчённый) 1,5 ч. л.
  • Перец (красный сушёный) 1 ч. л.
  • Перец (чёрный молотый) щепотка
  1. Смешайте в кастрюле бульон и молоко и доведите до кипения.
  2. Засыпьте поленту и добавьте измельчённый козий сыр.
  3. Варите крупу, пока она не впитает жидкость и не станет мягкой.
  4. Для маринада смешайте в миске мелко нарезанные лук-шалот, петрушку, кинзу, чеснок, орегано, красный и чёрный перец, оливковое масло и винный уксус.
  5. Отварите креветки до готовности.
  6. Опустите в маринад варёные креветки и дайте постоять 30 минут.
  7. Разложите поленту по тарелкам и добавьте сверху маринованные креветки. Приятного аппетита!
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