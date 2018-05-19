Креветки с кремовой полентой

Полента — очень вкусная каша из кукурузной крупы. Добавьте к ней пряные креветки — и у вас получится сытный обед в средиземноморском стиле.

Ингредиенты Креветки 500 г

Полента 1 стакан

Бульон (куриный) 4 стакана

Молоко 4 стакана

Сыр (козий) 200 г

Масло (оливковое) 1 стакан

Петрушка (свежая измельчённая) ½ стакана

Уксус (винный) ⅓ стакана

Лук (шалот нарезанный) 2 ст. Новости СМИ2

Орегано 1 ст. л.

Кинза (свежая измельчённая) 1 ст. л.

Чеснок (измельчённый) 1,5 ч. л.

Перец (красный сушёный) 1 ч. л.

Перец (чёрный молотый) щепотка Смешайте в кастрюле бульон и молоко и доведите до кипения. Засыпьте поленту и добавьте измельчённый козий сыр. Варите крупу, пока она не впитает жидкость и не станет мягкой. Для маринада смешайте в миске мелко нарезанные лук-шалот, петрушку, кинзу, чеснок, орегано, красный и чёрный перец, оливковое масло и винный уксус. Отварите креветки до готовности. Опустите в маринад варёные креветки и дайте постоять 30 минут. Разложите поленту по тарелкам и добавьте сверху маринованные креветки. Приятного аппетита!