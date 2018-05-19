Креветки с кремовой полентой

Полента — очень вкусная каша из кукурузной крупы. Добавьте к ней пряные креветки — и у вас получится сытный обед в средиземноморском стиле.
Ингредиенты
- Креветки 500 г
- Полента 1 стакан
- Бульон (куриный) 4 стакана
- Молоко 4 стакана
- Сыр (козий) 200 г
- Масло (оливковое) 1 стакан
- Петрушка (свежая измельчённая) ½ стакана
- Уксус (винный) ⅓ стакана
- Лук (шалот нарезанный) 2 ст.
- Орегано 1 ст. л.
- Кинза (свежая измельчённая) 1 ст. л.
- Чеснок (измельчённый) 1,5 ч. л.
- Перец (красный сушёный) 1 ч. л.
- Перец (чёрный молотый) щепотка
- Смешайте в кастрюле бульон и молоко и доведите до кипения.
- Засыпьте поленту и добавьте измельчённый козий сыр.
- Варите крупу, пока она не впитает жидкость и не станет мягкой.
- Для маринада смешайте в миске мелко нарезанные лук-шалот, петрушку, кинзу, чеснок, орегано, красный и чёрный перец, оливковое масло и винный уксус.
- Отварите креветки до готовности.
- Опустите в маринад варёные креветки и дайте постоять 30 минут.
- Разложите поленту по тарелкам и добавьте сверху маринованные креветки. Приятного аппетита!
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