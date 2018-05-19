Помидоры с начинкой из сырного салата с добавлением лимона – оригинальная закуска для любого застолья.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 6 средних помидоров
- 150 г твердого сыра
- 5 яиц
- ½ лимона
- 1 зубок чеснока
- несколько веточек петрушки
- 4-5 ст. л. майонеза
Изюминка этой оригинальной закуски – добавление лимона в классическую сырную начинку. Количество чеснока и петрушки ты можешь корректировать по своему вкусу.
Как приготовить фаршированные помидоры с сырно-лимонным салатом
- Яйца отвари вкрутую, остуди под холодной водой и очисти. Смешай майонез с чайной ложкой лимонного сока. Петрушку мелко нарежь, у помидоров срежь верхушки и аккуратно удали ложкой сердцевины.
- Натри на мелкой терке сыр, яичные белки и один желток. Добавь петрушку, давленный чеснок и цедру половины лимона, заправь подготовленным майонезом и перемешай. Заполни массой помидоры, выложи на блюдо и подавай.
Свежие комментарии