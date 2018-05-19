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Четыре вкуса

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Помидоры с сырно-лимонным салатом

помидоры с сыром

Помидоры с начинкой из сырного салата с добавлением лимона – оригинальная закуска для любого застолья.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 6 средних помидоров
  • 150 г твердого сыра
  • 5 яиц
  • ½ лимона
  • 1 зубок чеснока
  • несколько веточек петрушки
  • 4-5 ст. л. майонеза

Изюминка этой оригинальной закуски – добавление лимона в классическую сырную начинку. Количество чеснока и петрушки ты можешь корректировать по своему вкусу.

Как приготовить фаршированные помидоры с сырно-лимонным салатом

  1. Яйца отвари вкрутую, остуди под холодной водой и очисти. Смешай майонез с чайной ложкой лимонного сока. Петрушку мелко нарежь, у помидоров срежь верхушки и аккуратно удали ложкой сердцевины.
  2. Натри на мелкой терке сыр, яичные белки и один желток. Добавь петрушку, давленный чеснок и цедру половины лимона, заправь подготовленным майонезом и перемешай. Заполни массой помидоры, выложи на блюдо и подавай.
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