Вафли из тыквы

Ингредиенты
- мягкое сливочное масло - 50 г
- соль - щепотка
- сахар - 80 г
- пюре из тыквы - 300 г
- яйца - 1 шт.
- мука - 120 г
- разрыхлитель - 1 ч.л. без горки
Рецепт приготовления
Мягкое сливочное масло солим и добавляем половину сахара, взбиваем миксером около 1 минуты, затем добавляем вторую половину сахара и взбиваем еще 1 минуту.
Добавляем тыквенное пюре, взбиваем около минуты.
Добавляем яйцо (у меня двухжелтковое) перемешиваем.
Муку просеиваем, соединяем с разрыхлителем, перемешиваем между собой и отправляем к тыквенной массе, перемешиваем до однородной консистенции.
Вафельницу разогреваем, выкладываем тесто по 1 ст.л с большой горкой и выпекаем 4-5 минут, но ориентируйтесь по своей вафельнице.
Получаются красивые, яркие и очень вкусные вафли, люблю подавать из с медом и корицей (или орехами).
Кушать подано!
Свежие комментарии