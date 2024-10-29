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Четыре вкуса

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Вафли из тыквы

Фото к рецепту: Тыквенные вафли в вафельнице

Ингредиенты

  • мягкое сливочное масло - 50 г
  • соль - щепотка
  • сахар - 80 г
  • пюре из тыквы - 300 г
  • яйца - 1 шт.
  • мука - 120 г
  • разрыхлитель - 1 ч.л. без горки

Рецепт приготовления

Мягкое сливочное масло солим и добавляем половину сахара, взбиваем миксером около 1 минуты, затем добавляем вторую половину сахара и взбиваем еще 1 минуту.

Добавляем тыквенное пюре, взбиваем около минуты.

Добавляем яйцо (у меня двухжелтковое) перемешиваем.

Муку просеиваем, соединяем с разрыхлителем, перемешиваем между собой и отправляем к тыквенной массе, перемешиваем до однородной консистенции.

Вафельницу разогреваем, выкладываем тесто по 1 ст.л с большой горкой и выпекаем 4-5 минут, но ориентируйтесь по своей вафельнице.

Получаются красивые, яркие и очень вкусные вафли, люблю подавать из с медом и корицей (или орехами).

Кушать подано!

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