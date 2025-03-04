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Четыре вкуса

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Воздушный хворост с сахарной пудрой

Фото к рецепту: Хрустящий хворост с сахарной пудрой

Ингредиенты

  • мука - 220 г + 1 ст.л. для работы с тестом
  • соль - ½ ч.л.
  • яйца - 2 шт.
  • водка - 30 мл
  • растительное масло - 500-700 мл
  • сахарная пудра - 80-100 мл

Рецепт приготовления

В муку добавляем соль, перемешиваем.

Добавляем яйца, водку и замешиваем тесто не меньше 5 минут.

Получается мягкое тесто и оно немного липнет к рукам.

Тесто заворачиваем в пакет и оставляем на 30 минут при комнатной температуре.

Через это время, стол немного припыляем мукой и тесто делим на 2 части, одну кладем в пакет, а вторую часть тонко раскатываем, толщиной не больше 2 мм.

Пласт теста нарезаем на полоски шириной 2 см, длиной 7-8 см.

В каждом полоске по центру делаем надрез и один край просовываем в разрез.

И из всех полосок делаем такие заготовки.

Растительное масло хорошо разогреваем 170-175 г и в масло закладываем часть заготовок, много не закладывайте, т.к они увеличиваются в объеме.

Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.

Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.

Хворост щедро присыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.

Получается вкусный десерт, который готовится из доступных ингредиентов.

Кушать подано!

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