Воздушный хворост с сахарной пудрой

Ингредиенты
- мука - 220 г + 1 ст.л. для работы с тестом
- соль - ½ ч.л.
- яйца - 2 шт.
- водка - 30 мл
- растительное масло - 500-700 мл
- сахарная пудра - 80-100 мл
Рецепт приготовления
В муку добавляем соль, перемешиваем.
Добавляем яйца, водку и замешиваем тесто не меньше 5 минут.
Получается мягкое тесто и оно немного липнет к рукам.
Тесто заворачиваем в пакет и оставляем на 30 минут при комнатной температуре.
Через это время, стол немного припыляем мукой и тесто делим на 2 части, одну кладем в пакет, а вторую часть тонко раскатываем, толщиной не больше 2 мм.
Пласт теста нарезаем на полоски шириной 2 см, длиной 7-8 см.
В каждом полоске по центру делаем надрез и один край просовываем в разрез.
И из всех полосок делаем такие заготовки.
Растительное масло хорошо разогреваем 170-175 г и в масло закладываем часть заготовок, много не закладывайте, т.к они увеличиваются в объеме.
Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.
Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.
Хворост щедро присыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.
Получается вкусный десерт, который готовится из доступных ингредиентов.
Кушать подано!
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