Готовим творожный десерт с ананасами

творог - 200 г

сметана - 100 г

сгущенное молоко - 75 г

быстрорастворимый желатин - 10 г

вода (для желатина)– 50 мл

консервированные ананасы - 1 банка

(сироп из этой банки – 150 мл

ананасы – 100-150 г)

для подачи (по желанию):

горький шоколад

фрукты

10 г желатина залить 50 мл ледяной воды.

Размешать и оставить набухать на 2-5 минут (смотрите инструкцию на упаковке желатина).

Когда желатин набухнет, с ананасов слить сладкий сироп 150 мл в емкость разогреть сироп примерно до 60 градусов (я это делаю в микроволновке).

Добавить набухший желатин, перемешать.

Когда желатин растворится оставить остывать, пока мы готовим творожную массу.

Творог нужно протереть через сито или пробить блендером, чтоб не было крупинок.

Добавить сметану, сгущенку и все пробить погружным блендером.

Влить поостывший желатин.

Аккуратно смешать блендером на маленькой скорости.

150 г ананасов нарезать на не очень мелкие кусочки, добавить к творожной массе и перемешать.

Разлить по формам.

Перенести в холодильник.

Оставить минимум на 3 часа, можно оставить в холодильнике на всю ночь.

Извлечь десерты из форм.

Украсить фруктами и посыпать натёртым шоколадом.