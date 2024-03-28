Готовим творожный десерт с ананасами

Ингредиенты
творог - 200 г
сметана - 100 г
сгущенное молоко - 75 г
быстрорастворимый желатин - 10 г
вода (для желатина)– 50 мл
консервированные ананасы - 1 банка
(сироп из этой банки – 150 мл
ананасы – 100-150 г)
для подачи (по желанию):
горький шоколад
фрукты
Рецепт приготовления
10 г желатина залить 50 мл ледяной воды.
Размешать и оставить набухать на 2-5 минут (смотрите инструкцию на упаковке желатина).
Когда желатин набухнет, с ананасов слить сладкий сироп 150 мл в емкость разогреть сироп примерно до 60 градусов (я это делаю в микроволновке).
Добавить набухший желатин, перемешать.
Когда желатин растворится оставить остывать, пока мы готовим творожную массу.
Творог нужно протереть через сито или пробить блендером, чтоб не было крупинок.
Добавить сметану, сгущенку и все пробить погружным блендером.
Влить поостывший желатин.
Аккуратно смешать блендером на маленькой скорости.
150 г ананасов нарезать на не очень мелкие кусочки, добавить к творожной массе и перемешать.
Разлить по формам.
Перенести в холодильник.
Оставить минимум на 3 часа, можно оставить в холодильнике на всю ночь.
Извлечь десерты из форм.
Украсить фруктами и посыпать натёртым шоколадом.
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