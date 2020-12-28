Салат «Женская слабость» с курицей на новый год

Ингредиенты
- 1 луковица
- 250 гр. курицы
- 2 яйца
- 2 помидора
- майонез
- соль
- зелень для украшения
Пошаговый рецепт приготовления
Лук мелко нарезаем, перекладываем в миску, солим по вкусу, мнем руками и оставляем на 5 минут, чтобы лук замариновался.
Курицу отварить и нарезать небольшими кубиками.
Выкладываем первым слоем и смазываем майонезом.
Сверху выкладываем лук и смазываем майонезом.
Яйца нарезаем кубиками и выкладываем следующим слоем.
Смазываем майонезом.
Сыр натираем на крупной тёрке, выкладываем следующим слоем и смазываем майонезом.
Помидоры нарезаем небольшими кубиками и выкладываем следующим слоем.
Украшаем зеленью.
Все хитрости и премудрости приготовления смотрите в моем видео рецепте ниже.
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