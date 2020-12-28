Четыре вкуса

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Салат «Женская слабость» с курицей на новый год

Фото к рецепту: Салат женская слабость с курицей на новый год

Ингредиенты

  • 1 луковица
  • 250 гр. курицы
  • 2 яйца
  • 2 помидора
  • майонез
  • соль
  • зелень для украшения

Пошаговый рецепт приготовления

Лук мелко нарезаем, перекладываем в миску, солим по вкусу, мнем руками и оставляем на 5 минут, чтобы лук замариновался.

Курицу отварить и нарезать небольшими кубиками.

Выкладываем первым слоем и смазываем майонезом.

Сверху выкладываем лук и смазываем майонезом.

Яйца нарезаем кубиками и выкладываем следующим слоем.

Смазываем майонезом.

Сыр натираем на крупной тёрке, выкладываем следующим слоем и смазываем майонезом.

Помидоры нарезаем небольшими кубиками и выкладываем следующим слоем.

Украшаем зеленью.

Все хитрости и премудрости приготовления смотрите в моем видео рецепте ниже.

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