Рецепт воздушных рулетиков с ореховой начинкой

мука - +/-350 г

сливочное масло - 200 г.

творог (у меня 9%) - 200 г

сахар - 1 ч.л.

разрыхлитель - 1 ч.л.

яйцо - 1 шт.

ванильный сахар - 1 ч.л.

соль - 0,5 ч.л.

для начинки:

сахар - 100 г

орехи обжаренные, измельченные ( у меня грецкие) - 80 г

цедра 1 апельсина

Приготовить тесто.

1 В чаше для замешивания теста смешать муку, разрыхлитель, сахар, соль, ванильный сахар.

В муку натереть на крупной терке замороженное (охлажденное) сливочное масло и с помощью рук растереть в неоднородную крошку.

2 В крошку добавить творог, перемешать лопаточкой.

3 Добавить яйцо. Замесить тесто, при необходимости добавьте ещё муки, так как творог по влажности разный муки может понадобиться чуть больше чем указано в рецепте, главное не забивайте тесто мукой.

Как только все продукты объединятся - тесто готово!

Если тесто долго вымешивать, то печенье получатся плотными и не рассыпчатыми.

4 Готовое тесто разделить на 2 части. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 минут.

5 Приготовить начинку.

Орехи измельчить блендером в мелкую крошку.

Добавить сахар и цедру апельсина, перемешать.

6 Каждую часть теста раскатать в тонкий прямоугольный пласт (можно на пергаменте), толщиной примерно 2-3 мл.

По тесту распределить равномерно ореховую начинку (начинку разделить на 2 части).

7 Свернуть тесто в плотный рулет.

Разрезать на равные части по 4-5 см. (рулет 8-10 шт.).

8 Выкладываем на противень застеленный пергаментом или ковриком для выпечки.

Выпекать в заранее разогретой духовке при температуре 190 градусов до румяного цвета, примерно 25 минут.

Готовое печенье выкладываем на решётку и даём остыть.

Кушать подано!