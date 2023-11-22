Рецепт воздушных рулетиков с ореховой начинкой

Ингредиенты
мука - +/-350 г
сливочное масло - 200 г.
творог (у меня 9%) - 200 г
сахар - 1 ч.л.
разрыхлитель - 1 ч.л.
яйцо - 1 шт.
ванильный сахар - 1 ч.л.
соль - 0,5 ч.л.
для начинки:
сахар - 100 г
орехи обжаренные, измельченные ( у меня грецкие) - 80 г
цедра 1 апельсина
Рецепт приготовления
Приготовить тесто.
1 В чаше для замешивания теста смешать муку, разрыхлитель, сахар, соль, ванильный сахар.
В муку натереть на крупной терке замороженное (охлажденное) сливочное масло и с помощью рук растереть в неоднородную крошку.
2 В крошку добавить творог, перемешать лопаточкой.
3 Добавить яйцо. Замесить тесто, при необходимости добавьте ещё муки, так как творог по влажности разный муки может понадобиться чуть больше чем указано в рецепте, главное не забивайте тесто мукой.
Как только все продукты объединятся - тесто готово!
Если тесто долго вымешивать, то печенье получатся плотными и не рассыпчатыми.
4 Готовое тесто разделить на 2 части. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 минут.
5 Приготовить начинку.
Орехи измельчить блендером в мелкую крошку.
Добавить сахар и цедру апельсина, перемешать.
6 Каждую часть теста раскатать в тонкий прямоугольный пласт (можно на пергаменте), толщиной примерно 2-3 мл.
По тесту распределить равномерно ореховую начинку (начинку разделить на 2 части).
7 Свернуть тесто в плотный рулет.
Разрезать на равные части по 4-5 см. (рулет 8-10 шт.).
8 Выкладываем на противень застеленный пергаментом или ковриком для выпечки.
Выпекать в заранее разогретой духовке при температуре 190 градусов до румяного цвета, примерно 25 минут.
Готовое печенье выкладываем на решётку и даём остыть.
Кушать подано!
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