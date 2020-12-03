Многократно делала рубленные рыбные котлеты, но в этом рецепте нет ни яиц, ни муки (крахмала, сухарей) в фарше, и при этом они не разваливаются. Сочные, нежные, вкусные, ароматные котлеты из горбуши порадуют любителей рыбных блюд за вашим праздничным столом. Конечно, эти котлеты можно делать из любой рыбы лососевых пород.
Ингредиенты для «Рубленные котлеты из горбуши с горчицей»:
- Горбуша — 800 г
- Горчица (ТМ HAAS) — 1 ст. л.
- Майонез — 1 ст. л.
- Сельдерей черешковый (стебель) — 1 шт
- Лук зеленый — 1/2 пуч.
- Масло растительное (для жарки) — 4 ст. л.
- Сухари панировочные / Панировка — 4 ст. л.
- Чеснок — 1 зуб.
- Приправа (для рыбы: цедра лимонная, чеснок, чёрный перец, тимьян, соль морская, петрушка, майоран) — 1 ч. л.
- Укроп — 1/2 пуч.
- Соль — 1 ч. л.
- Перец черный (молотый) — по вкусу
- Сок лимонный — 1 ст. л.
Время приготовления: 60 минут
Количество порций: 4
Рецепт «Рубленные котлеты из горбуши с горчицей»:
Для приготовления этих котлет можно брать любую рыбу лососевых пород.У меня горбуша. Я делала половину указанной нормы.
Смешиваем майонез, соль, сок лимона, приправу для рыбы (по желанию), горчицу. У меня горчица "Русская" ТМ HAAS.
Смешиваем порезанную рыбу с зеленью и майонезом с горчицей и добавками. Хорошо перемешиваем, оставляем замариноваться на 30 минут. Можно приготовить заранее и поставить в холодильник.
Далее формуем котлеты, у меня круглые. Они хорошо держат форму и не разваливаются. Панируем в сухарях.
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