Многократно делала рубленные рыбные котлеты, но в этом рецепте нет ни яиц, ни муки (крахмала, сухарей) в фарше, и при этом они не разваливаются. Сочные, нежные, вкусные, ароматные котлеты из горбуши порадуют любителей рыбных блюд за вашим праздничным столом. Конечно, эти котлеты можно делать из любой рыбы лососевых пород.