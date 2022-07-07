Рецепт вкусного пирога с кабачками

Рецепт приготовления

Кабачок и колбасу нарезаем.

Натираем сыр.

В миске смешиваем яйца и кефир, солим, добавляем сушеный чеснок и перемешиваем.

Раскатываем тесто, выкладываем в смазанную маслом форму, делаем бортики.

На низ укладываем кабачки, солим, выливаем половину яично-кефирной смеси.

Далее выкладываем колбасу, поливаем оставшейся смесью, посыпаем сыром и запекаем при 180 градусах 30-40 минут.