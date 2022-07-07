Четыре вкуса

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Рецепт вкусного пирога с кабачками

Фото к рецепту: Простой и быстрый пирог с кабачками

Ингредиенты

  • 1 молодой кабачок
  • 200-300 гр. колбасы или мяса
  • 100 гр. сыра
  • 2 яйца
  • 100 мл. кефира
  • лист слоеного дрожжевого теста (250 гр. )

Рецепт приготовления

Кабачок и колбасу нарезаем.

Натираем сыр.

В миске смешиваем яйца и кефир, солим, добавляем сушеный чеснок и перемешиваем.

Раскатываем тесто, выкладываем в смазанную маслом форму, делаем бортики.

На низ укладываем кабачки, солим, выливаем половину яично-кефирной смеси.

Далее выкладываем колбасу, поливаем оставшейся смесью, посыпаем сыром и запекаем при 180 градусах 30-40 минут.

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