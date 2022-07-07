Рецепт вкусного пирога с кабачками

Ингредиенты
- 1 молодой кабачок
- 200-300 гр. колбасы или мяса
- 100 гр. сыра
- 2 яйца
- 100 мл. кефира
- лист слоеного дрожжевого теста (250 гр. )
Рецепт приготовления
Кабачок и колбасу нарезаем.
Натираем сыр.
В миске смешиваем яйца и кефир, солим, добавляем сушеный чеснок и перемешиваем.
Раскатываем тесто, выкладываем в смазанную маслом форму, делаем бортики.
На низ укладываем кабачки, солим, выливаем половину яично-кефирной смеси.
Далее выкладываем колбасу, поливаем оставшейся смесью, посыпаем сыром и запекаем при 180 градусах 30-40 минут.
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