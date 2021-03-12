Хачапури по-аджарски

Ингредиенты

тесто:

яйцо - 1 шт.

сахар - 1/2 ч. л. л.

соль - 1/2 ч. л.

кефир (простокваша) - 100 мл.

сода - 1/2 ч. л.

мука - 250 гр.

наполнение:

сулугуни - 200 гр.

белки - от 2 яиц

кефир (йогурт) - 4 столовые ложки

желтки - 2 шт.

масло сливочное

Пошаговый рецепт приготовления

В миску разбить яйцо, всыпать сахар, соль, кефир (мацони) и соду.

Перемешайте до однородной массы.

Затем всыпать муку и замесить тесто.

Затем откладываем тесто и закрываем его.

Приступим к начинке.

В миску натереть сыр сулугуни, отправить туда белки от двух яиц и кефир (мацони).

Перемешайте до однородной массы.

Тесто разрезать пополам, каждую половину раскатать в круг.

Затем формируем лодочку, подбирая два края теста, закатываем и хорошо скрепляем края, как показано на видео. Перекладываем в тарелку, присыпанную мукой.

Наполняем лодочки начинкой и кладем на горячий противень или камень.

Выпекать не более 10-15 минут.

По мере того, как хачапури запечется, выложите его на тарелку, сделайте небольшое углубление и отправьте в него желток.

Желток можно смешать с горячей начинкой.

Приятного аппетита! :)