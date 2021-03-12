Четыре вкуса

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Хачапури по-аджарски

Фото к рецепту: Хачапури по-аджарски

Ингредиенты 

тесто: 
яйцо - 1 шт. 
сахар - 1/2 ч. л. л. 
соль - 1/2 ч. л. 
кефир (простокваша) - 100 мл. 
сода - 1/2 ч. л. 
мука - 250 гр. 

наполнение: 
сулугуни - 200 гр. 
белки - от 2 яиц 
кефир (йогурт) - 4 столовые ложки 
желтки - 2 шт. 
масло сливочное 

Пошаговый рецепт приготовления 

В миску разбить яйцо, всыпать сахар, соль, кефир (мацони) и соду. 

Перемешайте до однородной массы. 

Затем всыпать муку и замесить тесто. 

Затем откладываем тесто и закрываем его. 

Приступим к начинке. 

В миску натереть сыр сулугуни, отправить туда белки от двух яиц и кефир (мацони). 
Перемешайте до однородной массы. 

Тесто разрезать пополам, каждую половину раскатать в круг. 

Затем формируем лодочку, подбирая два края теста, закатываем и хорошо скрепляем края, как показано на видео. Перекладываем в тарелку, присыпанную мукой. 

Наполняем лодочки начинкой и кладем на горячий противень или камень. 

Выпекать не более 10-15 минут. 

По мере того, как хачапури запечется, выложите его на тарелку, сделайте небольшое углубление и отправьте в него желток. 

Желток можно смешать с горячей начинкой.

 

Приятного аппетита! :) 

 

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