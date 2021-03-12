Хачапури по-аджарски

Ингредиенты
тесто:
яйцо - 1 шт.
сахар - 1/2 ч. л. л.
соль - 1/2 ч. л.
кефир (простокваша) - 100 мл.
сода - 1/2 ч. л.
мука - 250 гр.
наполнение:
сулугуни - 200 гр.
белки - от 2 яиц
кефир (йогурт) - 4 столовые ложки
желтки - 2 шт.
масло сливочное
Пошаговый рецепт приготовления
В миску разбить яйцо, всыпать сахар, соль, кефир (мацони) и соду.
Перемешайте до однородной массы.
Затем всыпать муку и замесить тесто.
Затем откладываем тесто и закрываем его.
Приступим к начинке.
В миску натереть сыр сулугуни, отправить туда белки от двух яиц и кефир (мацони).
Перемешайте до однородной массы.
Тесто разрезать пополам, каждую половину раскатать в круг.
Затем формируем лодочку, подбирая два края теста, закатываем и хорошо скрепляем края, как показано на видео. Перекладываем в тарелку, присыпанную мукой.
Наполняем лодочки начинкой и кладем на горячий противень или камень.
Выпекать не более 10-15 минут.
По мере того, как хачапури запечется, выложите его на тарелку, сделайте небольшое углубление и отправьте в него желток.
Желток можно смешать с горячей начинкой.
Приятного аппетита! :)
Свежие комментарии