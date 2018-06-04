Джем из вишни

Этим рецептом джема из вишни со мной поделилась соседка по даче.

Как-то она угостила нас блинчиками,которые были политы вкуснейшим вишневым джемом,и я не выпустила ее с участка,пока она не рассказала мне все тонкости приготовления этого джема из вишни.

Ягодки в этом джеме получается как бы немного вяленые,и утопают во вкуснейшем мармеладном сиропе.

В общем не джем, а сказка.

Рецепт оказался достаточным простым,но соседка уточнила,что этот джем нужно варить исключительно на одну порцию.

Если изменить пропорции,то этого сказочного эффекта не получится.

Из одной порции выходит две полулитровые баночки вкусного вишнёвого джема.

Ингредиенты:

1 литровая банка вишен без косточек(я взвесила, получилось 955 гр.)

4 стакана сахара (стакан 250 мл.)

Приготовление:

В глубокую кастрюлю высыпать вишни и 1 стакан сахар.

Довести до кипения и варить на сильном огне 5 минут.

Затем всыпать второй стакан сахара,довести до кипения и варить 5 минут.

Так же поступить с третьим и четвертым стаканом сахара —всыпать и проваривать 5 минут.

Разлить горячий джем по стерильным банкам и закатать.

В первый день джем достаточно жидкий, но очень быстро загустевает. Буквально через сутки — очень-очень густой.