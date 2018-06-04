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Четыре вкуса

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Оригинальный салат из капусты с жареным миндалем и вяленой клюквой

Оригинальный салат из капусты с жареным миндалем и вяленой клюквой

Этот салат посвящается всем, кто любит оригинальность и разнообразие в кулинарии. Гости были в восторге от такого оригинального салата из капусты с жареным миндалем и вяленой клюквой. Казалось бы такие простые ингредиенты, но сочетание их в одном салате — это что-то невероятно вкусное!

Ингредиенты:

  • капуста свежая (можно пекинскую) — 300 грамм;
  • зеленый лук — 1 небольшой пучок;
  • миндаль — 70 — 100 грамм;
  • вяленая клюква — 30 грамм.

Для заправки:

  • оливковое масло — 3 столовых ложки (можно заменить любым другим);
  • уксус — 0,5 — 1 столовая ложка;
  • сахар — 1 чайная ложка;
  • соль — 0,5 чайной ложки;
  • чеснок — 1 — 2 зубчика;
  • кипяченая вода — 3 столовые ложки;
  • перец, специи — по вкусу.
Пошаговый рецепт
  1. Капусту нашинковать мелко, если у вас пекинская капуста, то ее можно не резать, а нарвать листья на небольшие куски. При необходимости помять, чтобы она пустила сок.
  2. Миндаль обжарить на сухой сковороде, постоянно помешивая. Порубить приблизительно на 3 — 4 части каждую из зерен.
  3. Клюкву залить на 5 минут холодной водой, слить и ягоды нарезать пополам или на 4 части.
  4. Лук нарезать в произвольной форме.
  5. Готовим соус: сахар размешать в теплой воде, добавить уксус, чеснок пропущенный на чесночницу, оливковое масло, соль, перец, специи. Хорошо все перемешать.
  6. Соединить капусту, миндаль, клюкву и лук, перемешать и полить соусом.

Вот такой несложный, но очень оригинальный салат из капусты с жареным миндалем и вяленой клюквой у нас получился. Очень гармоничное сочетание свежести капусты, ароматного миндаля и кислинки клюквы. Готовьте полезные блюда на праздники и без них вместе с “Вегетарианские рецепты”!

Приятного аппетита!

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