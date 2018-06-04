Этот салат посвящается всем, кто любит оригинальность и разнообразие в кулинарии. Гости были в восторге от такого оригинального салата из капусты с жареным миндалем и вяленой клюквой. Казалось бы такие простые ингредиенты, но сочетание их в одном салате — это что-то невероятно вкусное!

Ингредиенты:

капуста свежая (можно пекинскую) — 300 грамм;

зеленый лук — 1 небольшой пучок;

миндаль — 70 — 100 грамм;

вяленая клюква — 30 грамм. Новости СМИ2

Для заправки:

оливковое масло — 3 столовых ложки (можно заменить любым другим);

уксус — 0,5 — 1 столовая ложка;

сахар — 1 чайная ложка;

соль — 0,5 чайной ложки;

чеснок — 1 — 2 зубчика;

кипяченая вода — 3 столовые ложки;

перец, специи — по вкусу.

Пошаговый рецепт

Капусту нашинковать мелко, если у вас пекинская капуста, то ее можно не резать, а нарвать листья на небольшие куски. При необходимости помять, чтобы она пустила сок. Миндаль обжарить на сухой сковороде, постоянно помешивая. Порубить приблизительно на 3 — 4 части каждую из зерен. Клюкву залить на 5 минут холодной водой, слить и ягоды нарезать пополам или на 4 части. Лук нарезать в произвольной форме. Готовим соус: сахар размешать в теплой воде, добавить уксус, чеснок пропущенный на чесночницу, оливковое масло, соль, перец, специи. Хорошо все перемешать. Соединить капусту, миндаль, клюкву и лук, перемешать и полить соусом.

Вот такой несложный, но очень оригинальный салат из капусты с жареным миндалем и вяленой клюквой у нас получился. Очень гармоничное сочетание свежести капусты, ароматного миндаля и кислинки клюквы. Готовьте полезные блюда на праздники и без них вместе с “Вегетарианские рецепты”!

Приятного аппетита!