Этот салат посвящается всем, кто любит оригинальность и разнообразие в кулинарии. Гости были в восторге от такого оригинального салата из капусты с жареным миндалем и вяленой клюквой. Казалось бы такие простые ингредиенты, но сочетание их в одном салате — это что-то невероятно вкусное!
Ингредиенты:
- капуста свежая (можно пекинскую) — 300 грамм;
- зеленый лук — 1 небольшой пучок;
- миндаль — 70 — 100 грамм;
- вяленая клюква — 30 грамм.
Для заправки:
- оливковое масло — 3 столовых ложки (можно заменить любым другим);
- уксус — 0,5 — 1 столовая ложка;
- сахар — 1 чайная ложка;
- соль — 0,5 чайной ложки;
- чеснок — 1 — 2 зубчика;
- кипяченая вода — 3 столовые ложки;
- перец, специи — по вкусу.
- Капусту нашинковать мелко, если у вас пекинская капуста, то ее можно не резать, а нарвать листья на небольшие куски. При необходимости помять, чтобы она пустила сок.
- Миндаль обжарить на сухой сковороде, постоянно помешивая. Порубить приблизительно на 3 — 4 части каждую из зерен.
- Клюкву залить на 5 минут холодной водой, слить и ягоды нарезать пополам или на 4 части.
- Лук нарезать в произвольной форме.
- Готовим соус: сахар размешать в теплой воде, добавить уксус, чеснок пропущенный на чесночницу, оливковое масло, соль, перец, специи. Хорошо все перемешать.
- Соединить капусту, миндаль, клюкву и лук, перемешать и полить соусом.
Вот такой несложный, но очень оригинальный салат из капусты с жареным миндалем и вяленой клюквой у нас получился. Очень гармоничное сочетание свежести капусты, ароматного миндаля и кислинки клюквы. Готовьте полезные блюда на праздники и без них вместе с “Вегетарианские рецепты”!
Приятного аппетита!
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