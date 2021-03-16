Четыре вкуса

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Сладкий и рассыпчатый рулет с нутеллой

Фото к рецепту: Сладкий и рассыпчатый рулет с нутеллой!

Ингредиенты 

мука пшеничная / мука - 300 г 
соль - 1/2 ч. л. 
разрыхлитель - 10 г 
куриное яйцо - 2 шт. 
сахар - 110 г 
цедра апельсина - 1 шт. 
ликер (или апельсиновый сок) - 20 мл 
масло сливочное (мягкое) - 100 г 
шоколадная паста - 250 г 
грецкие орехи - 1 горсть. 
молоко (для смазки) - 1 ст. 

Пошаговый рецепт приготовления 

Смешать муку, соль и разрыхлитель, затем добавить мягкое тесто и вымесить все вместе. Затем добавить ликер (или сок), цедру апельсина и сахар, замесить однородное тесто и поставить в холодильник на 20 минут. Раскатываем пластом 0,5 см, смазываем шоколадной пастой. закатать, смазать молоком, посыпать орехами (у нас миндальные лепестки посыпать 1 чайной ложкой сахара. Выпекать 20-30 минут при 175 градусах!  

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