Сладкий и рассыпчатый рулет с нутеллой

Ингредиенты
мука пшеничная / мука - 300 г
соль - 1/2 ч. л.
разрыхлитель - 10 г
куриное яйцо - 2 шт.
сахар - 110 г
цедра апельсина - 1 шт.
ликер (или апельсиновый сок) - 20 мл
масло сливочное (мягкое) - 100 г
шоколадная паста - 250 г
грецкие орехи - 1 горсть.
молоко (для смазки) - 1 ст.
Пошаговый рецепт приготовления
Смешать муку, соль и разрыхлитель, затем добавить мягкое тесто и вымесить все вместе. Затем добавить ликер (или сок), цедру апельсина и сахар, замесить однородное тесто и поставить в холодильник на 20 минут. Раскатываем пластом 0,5 см, смазываем шоколадной пастой. закатать, смазать молоком, посыпать орехами (у нас миндальные лепестки посыпать 1 чайной ложкой сахара. Выпекать 20-30 минут при 175 градусах!
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