Вкусная творожная запеканка

Ингредиенты
- яйца - 3 штуки
- Щепотка соли
- творог - 600 гр.
- сметана 30% 3-4 столовые ложки
- белковый протеин со вкусом банана - 50 гр. (можно без него)
- банан спелый - 1-2 шт.
- манная крупа - 70-80 гр. (чем больше манки, тем более сухая будет запеканка)
- цедра лимона или апельсина - 1 чайная ложка
- экстракт ванили по желанию
- разрыхлитель - 1 ч.л.
- изюм - 100 гр.
- клюква - 50 гр.
Рецепт приготовления
Для начала разделите яйца на белки и желтки.
Белки взбейте миксером до белой пышной массы, сперва на маленьких, затем на больших оборотах.
Добавьте щепотку соли.
В большую миску всыпать 600 г творога, добавьте 4 ст.л сметаны, 3 яичных желтка.
Перетрите с помощью блендера в однородную массу.
Добавьте 1-2 банана, и манную крупу (чем более спелый банан, тем лучше).
Снова хорошо все измельчите блендером.
В нежную творожную массу, добавльте взбитые яичные белки и аккуратно лопаткой или ложечкой перемешайте.
Масса получается воздушная, однородная.
Добавьте 50 г белкового протеина.
У меня это ванильно-банановый протеин.
Добавлять его не обязательно.
Можно заменить на сахар или манку.
Добавьте 1 ч.л рахрыхлителя, 50 г клюквы, 100 г изюма.
Все хорошо перемешайте.
Форму, в которой будет выпекаться творожная запеканка смажьте сливочным маслом и присыпьте манкой.
Выложите массу в формочку.
Сверху также посыпьте манкой для образования красивой, румяной корочки.
Также можно для аромата добавить цедру лимона или апельсина.
Можете добавить как в тесто, так и натереть сверху.
Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 С 50-60 мин.
Свежие комментарии