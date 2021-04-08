Вкусная творожная запеканка

Рецепт приготовления

Для начала разделите яйца на белки и желтки.

Белки взбейте миксером до белой пышной массы, сперва на маленьких, затем на больших оборотах.

Добавьте щепотку соли.

В большую миску всыпать 600 г творога, добавьте 4 ст.л сметаны, 3 яичных желтка.

Перетрите с помощью блендера в однородную массу.

Добавьте 1-2 банана, и манную крупу (чем более спелый банан, тем лучше).

Снова хорошо все измельчите блендером.

В нежную творожную массу, добавльте взбитые яичные белки и аккуратно лопаткой или ложечкой перемешайте.

Масса получается воздушная, однородная.

Добавьте 50 г белкового протеина.

У меня это ванильно-банановый протеин.

Добавлять его не обязательно.

Можно заменить на сахар или манку.

Добавьте 1 ч.л рахрыхлителя, 50 г клюквы, 100 г изюма.

Все хорошо перемешайте.

Форму, в которой будет выпекаться творожная запеканка смажьте сливочным маслом и присыпьте манкой.

Выложите массу в формочку.

Сверху также посыпьте манкой для образования красивой, румяной корочки.

Также можно для аромата добавить цедру лимона или апельсина.

Можете добавить как в тесто, так и натереть сверху.

Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 С 50-60 мин.