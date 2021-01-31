Печенье «Сигаретки» с орехово-черносливной начинкой

Ингредиенты
- для теста
- сметана 20% - 200 гр.
- масло сливочное – 150 гр.
- мука – 2,5 ст. (350 гр. )
- начинка
- грецкие орехи, чернослив (можно изюм) – 250 гр.
- сахар – 2 ст.л.
Пошаговый рецепт приготовления
Начну с приготовления начинки.
Кладу в блендер чернослив, орехи и сахар, если хотите чтобы начинка была еще слаще, то сахара можно положить больше.
Пропустите все через мясорубку, если нет блендера
Готовую начинку пока уберу.
Займусь тестом.
В миску кладу сметану, размягченное сливочное масло и все взбиваю в пышную массу.
Затем постепенно всыпаю сюда муку, у меня ушло 2 стакана в тесто и половина стакана на подмес.
Замешиваю тесто, выкладываю его на разделочную доску и продолжаю месить.
Тесто должно получиться крутым.
По рецепту соль в тесто не идет, но советую добавить буквально щепотку, больше и не надо.
Тесто замесила.
Отщипываю от него небольшие кусочки, раскатываю его в прямоугольник.
Нарезаю на полоски примерно десять сантиметров в длину и 6-7 сантиметров в ширину.
Выкладываю на край начинку и сворачиваю в виде сигареток.
Противень посыпаю мукой.
Выкладываю подготовленное печенье, смазываю его белком одного яйца и ставлю в разогретую духовку до 220 градусов на 15 минут.
Время выпечки смотрите по своей духовке.
Готовое печень вынимаю, можно дать ему немного остыть и посыпать сахарной пудрой, а можно оставить так.
Свежие комментарии