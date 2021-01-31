Печенье «Сигаретки» с орехово-черносливной начинкой

Начну с приготовления начинки.

Кладу в блендер чернослив, орехи и сахар, если хотите чтобы начинка была еще слаще, то сахара можно положить больше.

Пропустите все через мясорубку, если нет блендера

Готовую начинку пока уберу.

Займусь тестом.

В миску кладу сметану, размягченное сливочное масло и все взбиваю в пышную массу.

Затем постепенно всыпаю сюда муку, у меня ушло 2 стакана в тесто и половина стакана на подмес.

Замешиваю тесто, выкладываю его на разделочную доску и продолжаю месить.

Тесто должно получиться крутым.

По рецепту соль в тесто не идет, но советую добавить буквально щепотку, больше и не надо.

Тесто замесила.

Отщипываю от него небольшие кусочки, раскатываю его в прямоугольник.

Нарезаю на полоски примерно десять сантиметров в длину и 6-7 сантиметров в ширину.

Выкладываю на край начинку и сворачиваю в виде сигареток.

Противень посыпаю мукой.

Выкладываю подготовленное печенье, смазываю его белком одного яйца и ставлю в разогретую духовку до 220 градусов на 15 минут.

Время выпечки смотрите по своей духовке.

Готовое печень вынимаю, можно дать ему немного остыть и посыпать сахарной пудрой, а можно оставить так.