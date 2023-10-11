Рецепт куриных крылышек в остро-сладком соусе

Ингредиенты
- куриные крылья - 1200 г
- паста кочудян - 3 ст.л.
- пшеничная мука - 5 ст.л.
- крахмал - 3 ст.л.
- мёд - 1 ст.л.
- чеснок - 5 зубчиков
- кетчуп - 3 ст.л.
- рисовый уксус - 1 ст.л.
- соевый соус - 1 ст.л.
- куриное яйцо - 1 шт.
- растительное масло - 1 л
- соль
- молотый чёрный перец
Фото рецепта
1. Подготовить все ингредиенты.
2. Разделать крылья по фалангам.
3. Слегка посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать.
4. Перейти к кляру. Добавить муку.
5. Добавить крахмал.
6. Разбить одно яйцо.
7. Все тщательно перемешать. Кляр должен полностью покрывать курицу.
8. Раскалить масло на сильно огне.
9. Опустить курицу в масло. Можно разделить на несколько партий. Обжаривать 6-7 минут, периодически помешивая, чтобы кусочки курицы не слипались.
10. Курицу необходимо обжарить дважды, дав ей отдохнуть 5-6 минут между подходами. Двойная обжарка обеспечивает максимальный хруст панировки.
11. Приготовить соус. Мелко порубить чеснок.
12. Обжарить чеснок на небольшом количестве растительного масла.
13. Добавить кетчуп.
14. Добавить соевый соус, рисовый уксус, мед и кочудян.
15. Обжаривать минуту, постоянно помешивая.
16. Выложить в соус курицу.
17. Тщательно перемешать, чтобы соус полностью покрыл курицу.
18. Кушать подано!
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