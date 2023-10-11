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Четыре вкуса

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Рецепт куриных крылышек в остро-сладком соусе

Фото к рецепту: Хрустящие крылышки в остро-сладком соусе

Ингредиенты

  • куриные крылья - 1200 г
  • паста кочудян - 3 ст.л.
  • пшеничная мука - 5 ст.л.
  • крахмал - 3 ст.л.
  • мёд - 1 ст.л.
  • чеснок - 5 зубчиков
  • кетчуп - 3 ст.л. 
  • рисовый уксус - 1 ст.л.
  • соевый соус - 1 ст.л.
  • куриное яйцо - 1 шт.
  • растительное масло - 1 л
  • соль 
  • молотый чёрный перец

Фото рецепта

Хрустящие крылышки в остро-сладком соусе: шаг 1
1. Подготовить все ингредиенты.
Хрустящие крылышки в остро-сладком соусе: шаг 2
2. Разделать крылья по фалангам.
Хрустящие крылышки в остро-сладком соусе: шаг 3
3. Слегка посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать.
Хрустящие крылышки в остро-сладком соусе: шаг 4
4. Перейти к кляру. Добавить муку.
Хрустящие крылышки в остро-сладком соусе: шаг 5
5. Добавить крахмал.
Хрустящие крылышки в остро-сладком соусе: шаг 6
6. Разбить одно яйцо.
Хрустящие крылышки в остро-сладком соусе: шаг 7
7. Все тщательно перемешать. Кляр должен полностью покрывать курицу.
Хрустящие крылышки в остро-сладком соусе: шаг 8
8. Раскалить масло на сильно огне.
Хрустящие крылышки в остро-сладком соусе: шаг 9
9. Опустить курицу в масло. Можно разделить на несколько партий. Обжаривать 6-7 минут, периодически помешивая, чтобы кусочки курицы не слипались.
Хрустящие крылышки в остро-сладком соусе: шаг 10
10. Курицу необходимо обжарить дважды, дав ей отдохнуть 5-6 минут между подходами. Двойная обжарка обеспечивает максимальный хруст панировки.
Хрустящие крылышки в остро-сладком соусе: шаг 11
11. Приготовить соус. Мелко порубить чеснок.
Хрустящие крылышки в остро-сладком соусе: шаг 12
12. Обжарить чеснок на небольшом количестве растительного масла.
Хрустящие крылышки в остро-сладком соусе: шаг 13
13. Добавить кетчуп.
Хрустящие крылышки в остро-сладком соусе: шаг 14
14. Добавить соевый соус, рисовый уксус, мед и кочудян.
Хрустящие крылышки в остро-сладком соусе: шаг 15
15. Обжаривать минуту, постоянно помешивая.
Хрустящие крылышки в остро-сладком соусе: шаг 16
16. Выложить в соус курицу.
Хрустящие крылышки в остро-сладком соусе: шаг 17
17. Тщательно перемешать, чтобы соус полностью покрыл курицу.
Хрустящие крылышки в остро-сладком соусе: шаг 18
18. Кушать подано!
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