Вкусный пудинг всего за пять минут

Ингредиенты
молоко — 500 мл.
какао — 2 ст.л. с горкой (20 гр. )
крахмал — 2 ст.л. с горкой (30 гр. )
соль — щепотка
сахар — 1-2 ст.л.
цедра апельсина
ванилин — на кончике ножа
Рецепт приготовления
От 500 миллилитров молока отмеряем одну треть чашки, а бо́льшую часть молока отправляем на средний огонь, чтобы его подогреть.
Помешивать не забываем.
Затем в любой удобной ёмкости смешайте все сухие ингредиенты, а именно:
Какао — 2 ст. л. с горкой (20 г)
Крахмал — 2 ст. л. с горкой (30 г)
Соль — щепотка
Сахар — 1-2 ст. л.
Ванилин — на кончике ножа.
Все хорошо перемешать до однородности и залить одной третью чашки молока.
Ещё раз всё перемешать до однородности и без комочков.
В горячее молоко (следите, чтобы молоко в кастрюле не кипело), отправляем получившуюся шоколадную пасту и быстро и тщательно размешиваем.
Огонь выше среднего и не перестаём мешать.
На это уйдет пару минут.
Затем по желанию можно добавить цедру апельсина — по вкусу.
Перемешать, разлить пудинг по баночкам и оставить до полного остывания.
Хранить в холодильнике.
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