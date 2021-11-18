Вкусный пудинг всего за пять минут

Ингредиенты

молоко — 500 мл.

какао — 2 ст.л. с горкой (20 гр. ) ​

крахмал — 2 ст.л. с горкой (30 гр. )

соль — щепотка

сахар — 1-2 ст.л.

цедра апельсина

ванилин — на кончике ножа

Рецепт приготовления

От 500 миллилитров молока отмеряем одну треть чашки, а бо́льшую часть молока отправляем на средний огонь, чтобы его подогреть.

Помешивать не забываем.

Затем в любой удобной ёмкости смешайте все сухие ингредиенты, а именно:

Какао — 2 ст. л. с горкой (20 г) ​

Крахмал — 2 ст. л. с горкой (30 г)

Соль — щепотка

Сахар — 1-2 ст. л.

Ванилин — на кончике ножа.

Все хорошо перемешать до однородности и залить одной третью чашки молока.

Ещё раз всё перемешать до однородности и без комочков.

В горячее молоко (следите, чтобы молоко в кастрюле не кипело), отправляем получившуюся шоколадную пасту и быстро и тщательно размешиваем.

Огонь выше среднего и не перестаём мешать.

На это уйдет пару минут.

Затем по желанию можно добавить цедру апельсина — по вкусу.

Перемешать, разлить пудинг по баночкам и оставить до полного остывания.

Хранить в холодильнике.