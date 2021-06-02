Десерт с творогом из клубники

Ингредиенты
- 200-250 гр. клубники
- 100 гр. песочного печенья
- 400 гр. творога
- 200 гр. сметаны
- 70 гр. сахара
Рецепт приготовления
Клубнику нарежьте кубиком.
Также нарежьте печенье.
В отдельную миску положите творог, сметану и сахар.
Взбейте блендером до однородной массы.
Уберите эту массу в кондитерский мешок.
Сформируйте порционный десерт.
Нужно сделать слои
творожная масса
клубника
творожная масса
печенье
творожная масса
Сверху посыпьте крошками печенья.
Украсьте клубникой.
Уберите на час в холодильник.
Кушать подано!
Свежие комментарии