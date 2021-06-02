Четыре вкуса

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Десерт с творогом из клубники

Фото к рецепту: Клубничный десерт с творогом

Ингредиенты

  • 200-250 гр. клубники
  • 100 гр. песочного печенья
  • 400 гр. творога
  • 200 гр. сметаны
  • 70 гр. сахара

Рецепт приготовления

Клубнику нарежьте кубиком.

В отдельную миску положите творог, сметану и сахар.

Взбейте блендером до однородной массы.

Уберите эту массу в кондитерский мешок.

Сформируйте порционный десерт.

Нужно сделать слои

творожная масса

клубника

творожная масса

печенье

творожная масса

Сверху посыпьте крошками печенья.

Украсьте клубникой.

Уберите на час в холодильник.

Кушать подано!

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