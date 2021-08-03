Творожные булочки со сгущёнкой

Рецепт приготовления

Займемся тестом.

В миску отправьте яйцо, добавьте сахар, соль и ванилин.

Слегка взбейте.

Затем добавьте творог и перемешайте.

В творожную массу добавьте разрыхлитель, положите муку и замесите тесто.

Оно должно получиться мягким, немного липким. Заверните его в пищевой пакет и уберите в холодильник на 30 минут.

Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите охлаждённое тесто и разделите его на 15 равных кусков.

Кусочек теста растяните руками на столе в не очень тонкую лепёшечку.

В середину положите чайную ложку начинки.

Тесто соберите от края к центру.

Хорошенько защипните, чтобы получилась круглая булочка.

Булочки обваляйте в кокосовой стружке, оставляя донышко чистым.

Уложите их швом вниз на противень застеленный пергаментной бумагой.

Противень поставьте в разогретую духовку. Выпекайте при 180С 25-30 минут.

Если стружка "не хочет прилипать", булочки смажьте водой, а потом обваляйте в стружке.

Кушать подано!