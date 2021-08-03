Четыре вкуса

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Творожные булочки со сгущёнкой

Фото к рецепту: Творожные булочки со сгущёнкой

Ингредиенты

  • тесто:
  • мука - 200 гр.
  • творог 9% - 400 гр.
  • яйцо - 1 шт.
  • сахар - 50 гр.
  • разрыхлитель - 1 ч.л.
  • ванилин
  • щепотка соли
  • начинка:
  • варёное сгущённое молоко - 0,5 банки (или любое густое варенье или
  • повидло)
  • кроме того:
  • кокосовая стружка

Рецепт приготовления

Займемся тестом.

В миску отправьте яйцо, добавьте сахар, соль и ванилин.

Слегка взбейте.

Затем добавьте творог и перемешайте.

В творожную массу добавьте разрыхлитель, положите муку и замесите тесто.

Оно должно получиться мягким, немного липким. Заверните его в пищевой пакет и уберите в холодильник на 30 минут.

Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите охлаждённое тесто и разделите его на 15 равных кусков.

Кусочек теста растяните руками на столе в не очень тонкую лепёшечку.

В середину положите чайную ложку начинки.

Тесто соберите от края к центру.

Хорошенько защипните, чтобы получилась круглая булочка.

Булочки обваляйте в кокосовой стружке, оставляя донышко чистым.

Уложите их швом вниз на противень застеленный пергаментной бумагой.

Противень поставьте в разогретую духовку. Выпекайте при 180С 25-30 минут.

Если стружка "не хочет прилипать", булочки смажьте водой, а потом обваляйте в стружке.

Кушать подано!

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