Творожные булочки со сгущёнкой

Ингредиенты
- тесто:
- мука - 200 гр.
- творог 9% - 400 гр.
- яйцо - 1 шт.
- сахар - 50 гр.
- разрыхлитель - 1 ч.л.
- ванилин
- щепотка соли
- начинка:
- варёное сгущённое молоко - 0,5 банки (или любое густое варенье или
- повидло)
- кроме того:
- кокосовая стружка
Рецепт приготовления
Займемся тестом.
В миску отправьте яйцо, добавьте сахар, соль и ванилин.
Слегка взбейте.
Затем добавьте творог и перемешайте.
В творожную массу добавьте разрыхлитель, положите муку и замесите тесто.
Оно должно получиться мягким, немного липким. Заверните его в пищевой пакет и уберите в холодильник на 30 минут.
Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите охлаждённое тесто и разделите его на 15 равных кусков.
Кусочек теста растяните руками на столе в не очень тонкую лепёшечку.
В середину положите чайную ложку начинки.
Тесто соберите от края к центру.
Хорошенько защипните, чтобы получилась круглая булочка.
Булочки обваляйте в кокосовой стружке, оставляя донышко чистым.
Уложите их швом вниз на противень застеленный пергаментной бумагой.
Противень поставьте в разогретую духовку. Выпекайте при 180С 25-30 минут.
Если стружка "не хочет прилипать", булочки смажьте водой, а потом обваляйте в стружке.
Кушать подано!
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