Рецепт малосольных огурчиков в пакете

Рецепт приготовления

Для этой закуски выберите средние огурчики.

Залейте огурцы холодной водой и оставьте на 40-60 минут, для того чтобы огурцы восстановили утерянную в процессе хранения влагу и стали более сочными, упругими и хрустящими.

Затем огурцы промыть, просушить полотенцем, удалить кончики и разрезать на 4 части.

В пакеты (возьмите два пакета) поместить нарезанные огурцы, положить к ним измельченные укроп и чеснок и посыпьте солью.

Завязать пакет и интенсивно потрясти, чтобы соль более равномерно распределились по огуречным кусочкам.

Оставить на 20-30 минут при комнатной температуре, затем убрать в холодильник.

Можно пробовать через 60 минут с начала засолки.

Но чем дольше будут огурцы солиться, тем вкуснее получатся.