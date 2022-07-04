Рецепт малосольных огурчиков в пакете

Ингредиенты
- огурцы - 500 гр.
- соль (морская) - 1/2 ст.л.
- укроп - 10 гр.
- чеснок - 2 зубчик
Рецепт приготовления
Для этой закуски выберите средние огурчики.
Залейте огурцы холодной водой и оставьте на 40-60 минут, для того чтобы огурцы восстановили утерянную в процессе хранения влагу и стали более сочными, упругими и хрустящими.
Затем огурцы промыть, просушить полотенцем, удалить кончики и разрезать на 4 части.
В пакеты (возьмите два пакета) поместить нарезанные огурцы, положить к ним измельченные укроп и чеснок и посыпьте солью.
Завязать пакет и интенсивно потрясти, чтобы соль более равномерно распределились по огуречным кусочкам.
Оставить на 20-30 минут при комнатной температуре, затем убрать в холодильник.
Можно пробовать через 60 минут с начала засолки.
Но чем дольше будут огурцы солиться, тем вкуснее получатся.
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