Вкусный паштет из печени курицы

Ингредиенты
куриная печень - 500 гр.
сливочное масо - 100 гр.
лук - 1 шт.
морковь - 1 шт.
черный перец свежемолотый
лавровый лист - 2 шт.
соль
Рецепт приготовления
Лук нарезаем полукольцами.
Морковь натираем на терке.
Обжариваем лук до прозрачности, добавляем морковку, обжариваем до мягкости.
Печень хорошо промываем, просушиваем бумажными полотенцами и нарезаем пополам.
Снимаем со сковороды лук и морковь.
Слегка обжариваем со всех сторон печень, добавляем специи, обжаренный лук и морковь, 1 ст.л. сливочного масла.
Тушим под крышкой 20 минут.
Убираем лавровый лист, чтобы он не попадался в готовом паштете.
Пропускаем печень с овощами через мясорубку.
Добавляем мягкое сливочное масло.
Паштет готов.
Кушать подано!
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