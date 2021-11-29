Вкусный паштет из печени курицы

куриная печень - 500 гр.

сливочное масо - 100 гр.

лук - 1 шт.

морковь - 1 шт.

черный перец свежемолотый

лавровый лист - 2 шт.

соль

Рецепт приготовления

Лук нарезаем полукольцами.

Морковь натираем на терке.

Обжариваем лук до прозрачности, добавляем морковку, обжариваем до мягкости.

Печень хорошо промываем, просушиваем бумажными полотенцами и нарезаем пополам.

Снимаем со сковороды лук и морковь.

Слегка обжариваем со всех сторон печень, добавляем специи, обжаренный лук и морковь, 1 ст.л. сливочного масла.

Тушим под крышкой 20 минут.

Убираем лавровый лист, чтобы он не попадался в готовом паштете.

Пропускаем печень с овощами через мясорубку.

Добавляем мягкое сливочное масло.

Паштет готов.

Кушать подано!