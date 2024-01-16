Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Рецепты вкусного картофеля с шампиньонами

Фото к рецепту: Запеченный картофель с шампиньонами

Ингредиенты

картофель - 4 шт.

соль

перец черный свежемолотый

чеснок сушеный

оливковое масло - 2 ст.л.

лук репчатый - 1 шт.

морковь - 1 шт.

сыр плавленый - 100 г

шампиньоны - 250 г

растительное масло - 2 ст.л.

Рецепт приготовления

Лук очистить и мелко нарезать.

Морковь очистить. и натереть на крупной терке.

Подогреть растительное масло на сковороде, выложить лук, обжаривать папу минут, добавить морковь и готовить до мягкости моркови, посолить по вкусу.

В зажарку натереть плавленый сыр, перемешать.

Картофель очистить, нарезать тонкими полукольцами (или четвертинками) в зависимости от размера картофеля.

Посолить, добавить сушеный чеснок, поперчить, влить оливковое масло, перемешать.

Порционные керамические формы смазать сливочным маслом, выложить картофель.

Сверху распределить зажарку с сыром.

Шампиньоны вымыть, обсушить, выложить шляпками кверху, смазать шапки шампиньоном растительным маслом. Выпекать в разогретой до 180 градусов в духовке в течение 45-50 минут.

Кушать подано!

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