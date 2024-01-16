Рецепты вкусного картофеля с шампиньонами

Ингредиенты
картофель - 4 шт.
соль
перец черный свежемолотый
чеснок сушеный
оливковое масло - 2 ст.л.
лук репчатый - 1 шт.
морковь - 1 шт.
сыр плавленый - 100 г
шампиньоны - 250 г
растительное масло - 2 ст.л.
Рецепт приготовления
Лук очистить и мелко нарезать.
Морковь очистить. и натереть на крупной терке.
Подогреть растительное масло на сковороде, выложить лук, обжаривать папу минут, добавить морковь и готовить до мягкости моркови, посолить по вкусу.
В зажарку натереть плавленый сыр, перемешать.
Картофель очистить, нарезать тонкими полукольцами (или четвертинками) в зависимости от размера картофеля.
Посолить, добавить сушеный чеснок, поперчить, влить оливковое масло, перемешать.
Порционные керамические формы смазать сливочным маслом, выложить картофель.
Сверху распределить зажарку с сыром.
Шампиньоны вымыть, обсушить, выложить шляпками кверху, смазать шапки шампиньоном растительным маслом. Выпекать в разогретой до 180 градусов в духовке в течение 45-50 минут.
Кушать подано!
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