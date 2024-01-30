Рецепт супа из гречки с грибами и картошкой

бульон (или вода) - 1,5 л

грибы - 200-250 г

картошка - 3 шт.

гречка - 100 г

суповой сырок - 1 шт.

луковица (средняя) - 1 шт.

морковь (средняя) - 1 шт.

чеснок - 3 зубчика

зелень

мускатный орех - 0,5 ч.л.

масло - для обжаривания

соль

Подготовьте либо 1,5 литра любого бульона, либо те же полтора литра воды.

Одну среднюю или большую луковицу нарезаем мелкими кубиками.

Одну среднюю морковь натираем на крупной тёрке.

Складываем к нарезанному луку.

200-250 грамм шампиньонов или других грибов нарезаем мелко и складываем в другую миску.

3 небольших картофелины нарезаем мелкими кубиками.

Суповой сырок нарезаем на довольно мелкие кусочки, чтобы он у нас с вами быстрее растворялся в супе.

3 зубчика чеснока натираем на мелкой тёрке.

Пучок зелени мелко нарезаем.

Складываем их вместе.

В холодный бульон отправляем нарезанную картошку, нарезанный сырок и 100 грамм гречки.

Или 5-6 столовых ложек.

Включаем под кастрюлей огонь выше среднего, и пусть бульон у нас потихонечку закипает, картошка с гречкой потихонечку варятся, а сырок потихонечку растворяется.

Периодически помешиваем, чтобы помочь сырку растворяться.

А если картошка дала пену, то снимаем её.

А на соседней конфорке, в сковороде на сильном огне разогреваем растительное или сливочное масло и выгружаем в сковороду нарезанные шампиньоны.

Жарим их на сильном огне до тех пор, пока не выпарится лишняя жидкость, и грибы не начнут золотиться.

Когда это случилось, снижаем огонь до среднего и добавляем к грибам лук с морковкой и жарим до тех пор, пока они все вместе у нас в сковороде не зазолотятся.

Незадолго до конца обжаривания добавляем в сковороду пол чайной ложки мускатного ореха, всё хорошо перемешиваем и жарим ещё несколько минут.

Выгружаем содержимое сковороды в кастрюлю.

Доводим суп до кипения, солим по вкусу, добавляем зелень с чесноком...

Кушать подано!