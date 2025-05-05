Вкусная паста к креветками и спаржей

Ингредиенты
- на 2 порции:
- 200 г фигурных макаронных изделий (подойдут ракушки, пенне или другие не очень мелкие макаронные изделия)
- 400 г зеленой спаржи
- 300 г тигровых креветок
- 100 г черри помидоров
- пучок петрушки
- 2-3 зубка чеснока
- порошок паприки, смесь итальянских трав
- соль
- перец
- 50 мл белого сухого вина
- оливковое и сливочное масло для жарки
Рецепт приготовления
Креветки очистить и замариновать, добавив к ним измельченный зубок чеснока, соль, молотый перец, порошок паприки и смесь итальянских трав и немного измельченной петрушки.
У спаржи обрезать подсохшие стебли и порезать их наискосок на сегменты примерно длиной 2,5-3 см.
Помидоры разрезать пополам.
Петрушку и оставшийся чеснок мелко нарубить.
Поставить вариться макароны до состояния аль денте и одновременно начать готовить соус.
На разогретой сковороде быстро обжарить на смеси оливкового и сливочного масла замаринованные креветки до изменения цвета примерно 2-3 минуты и убрать их со сковороды.
На оставшемся на сковороде масле обжарить слегка помидоры в течении минуты и переложить в отдельную посуду.
В сковороду всыпать подготовленную спаржу обжарить ее в течении 1-2 минут, влить вино и продолжать готовить спаржу, пока не выпарится вино, посолить, поперчить по вкусу, добавить измельченный чеснок и петрушку, еще готовить 1-2 минуты до состояния аль денте.
Добавить к спарже готовые креветки перемешать все.
На блюдо выложить готовые макароны, сверху разместить спаржу с креветками, украсить помидорами и подать к столу.
Кушайте на здоровье!
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