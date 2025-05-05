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Четыре вкуса

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Вкусная паста к креветками и спаржей

Фото к рецепту: Паста со спаржей и креветками (pasta con asparagi)

Ингредиенты

  • на 2 порции:
  • 200 г фигурных макаронных изделий (подойдут ракушки, пенне или другие не очень мелкие макаронные изделия)
  • 400 г зеленой спаржи
  • 300 г тигровых креветок
  • 100 г черри помидоров
  • пучок петрушки
  • 2-3 зубка чеснока
  • порошок паприки, смесь итальянских трав
  • соль
  • перец
  • 50 мл белого сухого вина
  • оливковое и сливочное масло для жарки

Рецепт приготовления

Креветки очистить и замариновать, добавив к ним измельченный зубок чеснока, соль, молотый перец, порошок паприки и смесь итальянских трав и немного измельченной петрушки.

.

У спаржи обрезать подсохшие стебли и порезать их наискосок на сегменты примерно длиной 2,5-3 см.

Помидоры разрезать пополам.

Петрушку и оставшийся чеснок мелко нарубить.

Поставить вариться макароны до состояния аль денте и одновременно начать готовить соус.

На разогретой сковороде быстро обжарить на смеси оливкового и сливочного масла замаринованные креветки до изменения цвета примерно 2-3 минуты и убрать их со сковороды.

На оставшемся на сковороде масле обжарить слегка помидоры в течении минуты и переложить в отдельную посуду.

В сковороду всыпать подготовленную спаржу обжарить ее в течении 1-2 минут, влить вино и продолжать готовить спаржу, пока не выпарится вино, посолить, поперчить по вкусу, добавить измельченный чеснок и петрушку, еще готовить 1-2 минуты до состояния аль денте.

Добавить к спарже готовые креветки перемешать все.

На блюдо выложить готовые макароны, сверху разместить спаржу с креветками, украсить помидорами и подать к столу.

Кушайте на здоровье!

Фото рецепта

Паста со спаржей и креветками (pasta con asparagi): шаг 1
Паста со спаржей и креветками (pasta con asparagi): шаг 2
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