Куриные чупа-чупсы

Разделайте куриные голени. Найдите место между хрящом и костью и отрубите хрящ. По желанию можно очистить еще голень от жил.

Готовим маринад. Измельчите чеснок и имбирь. Смешайте с соевым соусом. Готовые ножки маринуйте в соусе 20 минут. Затем выложите мясом вниз на противень, кости обмотайте фольгой. Запекать при 180 С 30-35 минут.

Для глазировки смешайте кетчуп, горчицу и сок лимона. Смажьте ножки глазировкой и отправьте в духовку еще на 5- 10 минут. Приятного аппетита !!!