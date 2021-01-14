Куриные чупа-чупсы

Ингредиенты
- куриные голени - 900 г
- чеснок - 1 головка
- имбирь - 20 г
- соевый соус - 150 мл
- кетчуп - 1,5 ст.л.
- горчица - 1 ст.л.
- сок лимона - 2 ст.л.
- перец черный
Пошаговый рецепт приготовления
Разделайте куриные голени. Найдите место между хрящом и костью и отрубите хрящ. По желанию можно очистить еще голень от жил.
Готовим маринад. Измельчите чеснок и имбирь. Смешайте с соевым соусом. Готовые ножки маринуйте в соусе 20 минут. Затем выложите мясом вниз на противень, кости обмотайте фольгой. Запекать при 180 С 30-35 минут.
Для глазировки смешайте кетчуп, горчицу и сок лимона. Смажьте ножки глазировкой и отправьте в духовку еще на 5- 10 минут. Приятного аппетита !!!
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