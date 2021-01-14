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Куриные чупа-чупсы

Фото к рецепту: Куриные чупа-чупсы

Ингредиенты

  • куриные голени - 900 г
  • чеснок - 1 головка
  • имбирь - 20 г
  • соевый соус - 150 мл
  • кетчуп - 1,5 ст.л.
  • горчица - 1 ст.л.
  • сок лимона - 2 ст.л.
  • перец черный

Пошаговый рецепт приготовления

Разделайте куриные голени. Найдите место между хрящом и костью и отрубите хрящ. По желанию можно очистить еще голень от жил.

Готовим маринад. Измельчите чеснок и имбирь. Смешайте с соевым соусом. Готовые ножки маринуйте в соусе 20 минут. Затем выложите мясом вниз на противень, кости обмотайте фольгой. Запекать при 180 С 30-35 минут.

Для глазировки смешайте кетчуп, горчицу и сок лимона. Смажьте ножки глазировкой и отправьте в духовку еще на 5- 10 минут. Приятного аппетита !!!

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