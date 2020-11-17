Необычный картофельный хлеб

Довольно интересный рецепт, который стоит иметь в своей копилке. Ведь хлеб готовится из картофеля, который остался у вас с ужина и который вы уже не знаете, куда применить. Хлеб получается интересный и необычный. Отлично дополнит любое первое блюдо, особенно зеленый борщ с щавелем.

Необходимые продукты

Для теста

200 миллилитров молока (смешанного с водой 1 к 1)

400 грамм пшеничной муки

15 грамм прессованных дрожжей

1 куриное яйцо

1 столовая ложка сахара

6 столовых ложек растительного масла

2 столовые ложки укропа

щепотка соли

Для начинки

5 штук отварного картофеля

итальянские травы

растительное масло

Начинаем приготовление

В чашку наливаем теплое молоко, добавляем сахар (1 ч.л.), муку (1 ст.л.) и дрожжи. Все перемешиваем и оставляем на 15 минут. В чашку просеиваем муку и вливаем опару. Добавляем в массу яйцо, соль и измельченный укроп. Все перемешиваем и собираем в комок. Потом вливаем растительное масло и замешиваем мягкое тесто (руками). Готовое тесто смазываем растительным маслом, накрываем пленкой и оставляем на 40 минут. Картофель нарезаем толстыми ломтиками, поливаем растительным маслом и присыпаем итальянскими травами. Обминаем тесто и, смазывая руки и столешницу, растительным маслом, раскатываем его в тонкий прямоугольник. Накрываем его пленкой и оставляем на 10 минут. Нарезаем подготовленное тесто на полоски. Выкладываем на нее картофель и зажимаем его тесто. Перекладываем готовые полоски в форму для выпечки и оставляем на расстойку на 15 минут. Получившуюся заготовку ставим в духовку, разогретую до 180 градусов и выпекаем в течение 20 минут. А потом нарезаем кусочками и подаем к столу.

Приятного аппетита!