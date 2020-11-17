Четыре вкуса

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Необычный картофельный хлеб

Довольно интересный рецепт, который стоит иметь в своей копилке. Ведь хлеб готовится из картофеля, который остался у вас с ужина и который вы уже не знаете, куда применить. Хлеб получается интересный и необычный. Отлично дополнит любое первое блюдо, особенно зеленый борщ с щавелем. 

Необходимые продукты

Для теста

  • 200 миллилитров молока (смешанного с водой 1 к 1)
  • 400 грамм пшеничной муки
  • 15 грамм прессованных дрожжей
  • 1 куриное яйцо
  • 1 столовая ложка сахара
  • 6 столовых ложек растительного масла
  • 2 столовые ложки укропа
  • щепотка соли

Для начинки

  • 5 штук отварного картофеля
  • итальянские травы
  • растительное масло

Начинаем приготовление

  1. В чашку наливаем теплое молоко, добавляем сахар (1 ч.л.), муку (1 ст.л.) и дрожжи. Все перемешиваем и оставляем на 15 минут.
  2. В чашку просеиваем муку и вливаем опару. Добавляем в массу яйцо, соль и измельченный укроп. Все перемешиваем и собираем в комок. Потом вливаем растительное масло и замешиваем мягкое тесто (руками).
  3. Готовое тесто смазываем растительным маслом, накрываем пленкой и оставляем на 40 минут.
  4. Картофель нарезаем толстыми ломтиками, поливаем растительным маслом и присыпаем итальянскими травами.
  5. Обминаем тесто и, смазывая руки и столешницу, растительным маслом, раскатываем его в тонкий прямоугольник.
    Накрываем его пленкой и оставляем на 10 минут.
  6. Нарезаем подготовленное тесто на полоски. Выкладываем на нее картофель и зажимаем его тесто.
  7. Перекладываем готовые полоски в форму для выпечки и оставляем на расстойку на 15 минут.
  8. Получившуюся заготовку ставим в духовку, разогретую до 180 градусов и выпекаем в течение 20 минут. А потом нарезаем кусочками и подаем к столу.

Необычный картофельный хлеб

Приятного аппетита!

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