Вкусный праздничный салат с колбасой и фасолью

Рецепт приготовления

1. Копченую колбасу очищаем от оболочки и нарезаем мелким кубиком.

2. Отварную морковь нарезаем также кубиком, такого же размера, что и колбасу.

3. Мелким кубиком нарезаем маринованные огурцы.

4. С консервированной фасоли сливаем жидкость, промываем и добавляем фасоль к остальным ингредиентам салата.

5. Салат айсберг нарезаем очень мелко. Зелень укропа или петрушки также мелко режем ножом.

6. Заправляем салат майонезом. Добавляем черный молотый перец. Хорошо перемешаем салат.

7. Салат выкладываем при помощи сервировочного кольца на блюдо. Верх салата с украшаем ржаными сухариками.

Немецкий праздничный салат с фасолью и колбасой готов! Приятного аппетита!