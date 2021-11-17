Четыре вкуса

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Картофельные сырники

Фото к рецепту: Мнишки старорусские - картофельные сырники

Ингредиенты

  • 250 гр. творога
  • 3 средних картофелины
  • 200 мл. сливок 20% жирности
  • 1 яйцо
  • соль
  • 100 гр. муки + мука для рабочей поверхности
  • растительное масло для жарки

Рецепт приготовления

Картошку почистить, порезать мелко сложить в кастрюльку, залить сливками, посолить, довести до кипения и варить на медленном огне, периодически помешивая до готовности. В процессе варки сливки практически впитаются в картофель. Картошку вместе со сливками потолочь в пюре и дать остыть.

В сложить творог, картофельное пюре, яйцо, посолить по вкусу, всыпать муку и замесить мягкое тесто.

Рабочую поверхность посыпать мукой, тесто раскатать в колбаску, нарезать на шайбочки и сформировать картофельные сырники - мнишки, обвалять в муке.

Жарить мнишки на растительном масле до золотистого цвета.

Подавать со сметаной.

Мнишки можно приготовить и сладкими, добавив в тесто сахар, или подать к ним любимое варенье.

Фото рецепта

Мнишки старорусские - картофельные сырники: фото шаг 1Мнишки старорусские - картофельные сырники: фото шаг 2Мнишки старорусские - картофельные сырники: фото шаг 3Мнишки старорусские - картофельные сырники: фото шаг 4Мнишки старорусские - картофельные сырники: фото шаг 5Мнишки старорусские - картофельные сырники: фото шаг 6Мнишки старорусские - картофельные сырники: фото шаг 7Мнишки старорусские - картофельные сырники: фото шаг 8
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