Картошку почистить, порезать мелко сложить в кастрюльку, залить сливками, посолить, довести до кипения и варить на медленном огне, периодически помешивая до готовности. В процессе варки сливки практически впитаются в картофель. Картошку вместе со сливками потолочь в пюре и дать остыть.

В сложить творог, картофельное пюре, яйцо, посолить по вкусу, всыпать муку и замесить мягкое тесто.

Рабочую поверхность посыпать мукой, тесто раскатать в колбаску, нарезать на шайбочки и сформировать картофельные сырники - мнишки, обвалять в муке.

Жарить мнишки на растительном масле до золотистого цвета.

Подавать со сметаной.

Мнишки можно приготовить и сладкими, добавив в тесто сахар, или подать к ним любимое варенье.