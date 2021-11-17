Ингредиенты
- 250 гр. творога
- 3 средних картофелины
- 200 мл. сливок 20% жирности
- 1 яйцо
- соль
- 100 гр. муки + мука для рабочей поверхности
- растительное масло для жарки
Рецепт приготовления
Картошку почистить, порезать мелко сложить в кастрюльку, залить сливками, посолить, довести до кипения и варить на медленном огне, периодически помешивая до готовности. В процессе варки сливки практически впитаются в картофель. Картошку вместе со сливками потолочь в пюре и дать остыть.
В сложить творог, картофельное пюре, яйцо, посолить по вкусу, всыпать муку и замесить мягкое тесто.
Рабочую поверхность посыпать мукой, тесто раскатать в колбаску, нарезать на шайбочки и сформировать картофельные сырники - мнишки, обвалять в муке.
Жарить мнишки на растительном масле до золотистого цвета.
Подавать со сметаной.
Мнишки можно приготовить и сладкими, добавив в тесто сахар, или подать к ним любимое варенье.
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