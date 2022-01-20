Готовим турецкое печенье без яиц

Ингредиенты
мука – 310 гр.
разрыхлитель – 1 ч.л.
сливочное масло (маргарин) – 150 гр.
растительное масло (без запаха) – 60 мл.
сахарная пудра – 80 гр.
ванильный сахар – 5 гр.
Рецепт приготовления
1. Поместите в миску сливочное масло комнатной температуры (оно должно быть мягким, легко размазываться), добавьте сахарную пудру, ванильный сахар, соль и растительное масло.
Тщательно разотрите. (У этого печенья очень нежная текстура, поэтому при замене сахарной пудры на сахар-песок есть риск получить тёмные точки на поверхности готовых изделий.)
Теперь добавьте муку, разрыхлитель и замесите тесто.
Сначала может показаться, что не выйдет собрать тесто в шар, так как оно рассыпается.
Но при дальнейшем замесе микрочастицы масла начинают таять и связывают между собой все компоненты.
Получается пластичная масса.
Происходит это очень быстро.
Вы потратите на замес около полутора минут.
2. Отщипывайте от теста небольшие кусочки и катайте из них шарики размером примерно с грецкий орех.
Если есть желание, с помощью зубочистки выполните на поверхности печенья рисунок в виде пересекающихся контррельефных линий.
Рисунок лучше сделать сразу, как только скатали шарик из теста.
Если сначала сформовать все колобки и лишь потом начать делать линейный рисунок, на подсохших за это время заготовках при нажатии зубочисткой могут появиться частые трещинки.
Из указанной нормы продуктов у меня получилось 45 штук печенья.
3. Переложите заготовки на противень и отправьте в заранее разогретый до 180 градусов Цельсия духовой шкаф на средний уровень.
Пеките около 20 минут.
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