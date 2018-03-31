Обязательно попробуйте необычайно вкусный и красивый десерт - жареные бананы в винном сиропе. Бананы в вине, с корицей, да еще и со взбитыми сливками - это, пожалуй, самый вкусный и самый эротичный десерт, какой только можно придумать.

Ингредиенты:

(4-6 порций)

6 бананов

0,2 л. красного вина

130 гр. сахара

палочка корицы

пакетик ванили 8г.

кожура половинки лимона

200 мл. сливок 30% жирности

1 ст.л. сахара

Итак, берем красное вино, желательно с фруктовым букетом. Кладем в него палочку корицы, сахар и кожуру лимона. Если у вас корица тертая, то она тоже прекрасно подойдет. А вот когда будете обрезать кожуру лимона, то старайтесь снимать только желтую часть, поскольку белая часть кожуры дает горечь. Вино с сахаром и специями ставим на огонь. Помешивая, доводим смесь практически до кипения. Томим вино на медленном огне 15 минут. При этом сахар должен полностью раствориться в вине, образуя густой и ароматный сироп красивого гранатового цвета. Чтобы жареные бананы получились не только вкусными, но при этом не распались при жарке, лучше купить не очень спелые, можно даже зеленоватые плоды. Очищаем бананы от кожуры и кладем их в горячий винный сироп. Выдерживаем в почти кипящем вине 5 минут, а затем убираем с огня. Пробуем бананы на готовность. Они должны быть мягкими, но не распадаться на части. Убираем кожуру лимона и палочку корицы. Взбиваем сливки. Обратите внимание, что сливки должны быть жирными, иначе взбить их будет невозможно. В миксере с рамной мешалкой начинаем взбивать сливки на минимальной скорости. Кладем столовую ложку сахара или сахарной пудры и слегка увеличиваем скорость. Взбиваем сливки, пока они не увеличатся в объеме в несколько раз и не приобретут консистенцию крема. Раскладываем жареные бананы по тарелочкам, обильно поливаем винным сиропом. Украшаем взбитыми сливками и подаем на стол.

Эти жареные бананчики со сливками можно подавать как теплым, так и охлажденным.