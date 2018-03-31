Обязательно попробуйте необычайно вкусный и красивый десерт - жареные бананы в винном сиропе. Бананы в вине, с корицей, да еще и со взбитыми сливками - это, пожалуй, самый вкусный и самый эротичный десерт, какой только можно придумать.
Ингредиенты:
(4-6 порций)
- 6 бананов
- 0,2 л. красного вина
- 130 гр. сахара
- палочка корицы
- пакетик ванили 8г.
- кожура половинки лимона
- 200 мл. сливок 30% жирности
- 1 ст.л. сахара
- Итак, берем красное вино, желательно с фруктовым букетом. Кладем в него палочку корицы, сахар и кожуру лимона. Если у вас корица тертая, то она тоже прекрасно подойдет. А вот когда будете обрезать кожуру лимона, то старайтесь снимать только желтую часть, поскольку белая часть кожуры дает горечь.
- Вино с сахаром и специями ставим на огонь. Помешивая, доводим смесь практически до кипения.
- Томим вино на медленном огне 15 минут. При этом сахар должен полностью раствориться в вине, образуя густой и ароматный сироп красивого гранатового цвета.
- Чтобы жареные бананы получились не только вкусными, но при этом не распались при жарке, лучше купить не очень спелые, можно даже зеленоватые плоды.
- Очищаем бананы от кожуры и кладем их в горячий винный сироп. Выдерживаем в почти кипящем вине 5 минут, а затем убираем с огня.
- Пробуем бананы на готовность. Они должны быть мягкими, но не распадаться на части. Убираем кожуру лимона и палочку корицы.
- Взбиваем сливки. Обратите внимание, что сливки должны быть жирными, иначе взбить их будет невозможно. В миксере с рамной мешалкой начинаем взбивать сливки на минимальной скорости. Кладем столовую ложку сахара или сахарной пудры и слегка увеличиваем скорость. Взбиваем сливки, пока они не увеличатся в объеме в несколько раз и не приобретут консистенцию крема.
- Раскладываем жареные бананы по тарелочкам, обильно поливаем винным сиропом. Украшаем взбитыми сливками и подаем на стол.
Эти жареные бананчики со сливками можно подавать как теплым, так и охлажденным.
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