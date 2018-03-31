Что означают наклейки на фруктах и цифры на них

Многие обращали внимание, что на фруктах часто находятся различные наклейки. И кроме названия компании или страны-производителя там можно найти еще и какие-то цифры.

Но, если это зачем-то печатается, значит производитель пытается предоставить какую-то информацию своим покупателям. Действительно ли она важна или это чистая формальность?

Четырехзначный код, начинающийся с тройки или четверки

Если вы видите четырехзначный номер, это указывает на то, что данный продукт был выращен с использованием современной агротехники, что автоматически подразумевает использование разных удобрений и пестицидов.

Пятизначный код, первая цифра – восемь

Такие цифры говорят о том, что в ходе роста фрукт или овощ был генетически модифицирован. Наиболее часто генетически модифицированными продуктами являются папайя, бананы и арбузы.

Пятизначный код, первая цифра – девять

Это указывает на то, что продукт был выращен классическими методами ведения сельского хозяйства без каких-либо удобрений, химикатов и тому подобного. Это наиболее чистые с органической точки зрения продукты.

Этикетка отсутствует

Многие люди стремятся купить фрукт, на котором как раз наклейки и нет. Однако это может быть опасно, поскольку все заграничные фрукты должны быть помечены наклейкой.

И если ее удалили, значит на это была какая-то причина.