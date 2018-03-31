Четыре вкуса

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Радужное пасхальное желе

Пасха — один из тех праздников, который во многих семьях отмечают за богатым столом с большим количеством разнообразных блюд. В этом году у вас есть шанс удивить тех, кто соберется вместе с вами праздновать, интересным и оригинальным десертом. Оформить его можно в виде радужного яйца.

Радужное пасхальное желе

Для воплощения такой идеи понадобиться:

Радужное пасхальное желе

  • Пластиковые разъемные яйца;
  • цветное желе быстрого приготовления;
  • медицинский шприц без иглы;
  • антипригарный спрей (можно заменить растительным маслом);
  • взбитые сливки;
  • картонные подставки от обычных яиц;
  • дрель

Если у вас нет каких-то ингредиентов, их можно заменить более привычными продуктами. Вам понадобится желатин, ягодный сок, ванилин, сахар и сметана.

Радужное пасхальное желе

В первую очередь необходимо подготовить пластиковые яйца. Можно купить специализированные формы, или использовать детские игрушки. Такие разъемные яйца продают вместе с леденцами на палочке. В верхней части формы нужно проделать отверстие, это легко сделать электродрелью.

Радужное пасхальное желе

Через него будет заливаться желе. Удалите все пластиковые крошки, чтобы они не попали в пищу.

Радужное пасхальное желе

Хорошенько промойте все формы в мыльной воде, прополощите и высушите.

Радужное пасхальное желе

Далее нужно сделать так, чтобы желе не прилипло к форме слишком сильно.

Автор рецепта сбрызнул формы специальным антипригарным спреем. Его легко можно заменить рафинированным растительным маслом без запаха. Наносите очень тонкий слой.

Радужное пасхальное желе

Соберите формы и установите на картонный лоток от яиц. Если его нет — вам подойдут обычные чашки или стаканы. Важно, чтобы яйца стояли вертикально, ведь их положение повлияет на будущий рисунок желе.

Радужное пасхальное желе

Далее смешиваем желе по рецепту на упаковке. Если вы, как и автор, решите использовать полуфабрикат, вам нужно будет лишь залить содержимое пачки водой. Но желе очень легко делать самостоятельно. Разведите желатин согласно инструкции на упаковке, добавьте сахар, и ягодный или фруктовый сок.

Радужное пасхальное желе

Для каждого цвета придется использовать отдельную посуду. Ложку можно каждый раз полоскать в теплой воде.

Радужное пасхальное желе

Теперь необходимо приготовить молочное желе. Первый вариант: добавить ложку взбитых сливок к прозрачному. Можно приготовить молочное желе из желатина, сметаны, сахара и ванилина. Оно будет не менее вкусным.

Радужное пасхальное желе

Каждое «яйцо» будет состоять из двух видов желе.

Радужное пасхальное желе

Наберите молочное желе в шприц и залейте по 10 мл в каждую из форм.

Радужное пасхальное желе

Иглу надевать не нужно. Заливайте желе в просверленные отверстия.

Радужное пасхальное желе

После этого отправляйте форму в холодильник на 10-15 минут. Таким образом должен будет застывать каждый новый слой. С каждым разом нужно будет держать формы в холодильнике меньшее количество времени. Чем больше желе в форме, тем быстрее оно будет застывать.

Радужное пасхальное желе

Достаньте формы из холодильника и залейте уже прозрачный слой желе.

Радужное пасхальное желе

После того, как с первым цветом покончено, вымойте всю посуду в теплой воде. Далее приступайте к приготовлению желе нового цвета тем же способом.

Радужное пасхальное желе

Вот такая красота должна получиться в итоге:

Радужное пасхальное желе

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