Радужное пасхальное желе

Пасха — один из тех праздников, который во многих семьях отмечают за богатым столом с большим количеством разнообразных блюд. В этом году у вас есть шанс удивить тех, кто соберется вместе с вами праздновать, интересным и оригинальным десертом. Оформить его можно в виде радужного яйца.

Для воплощения такой идеи понадобиться:

Пластиковые разъемные яйца;

цветное желе быстрого приготовления;

медицинский шприц без иглы;

антипригарный спрей (можно заменить растительным маслом);

взбитые сливки;

картонные подставки от обычных яиц;

дрель

Если у вас нет каких-то ингредиентов, их можно заменить более привычными продуктами. Вам понадобится желатин, ягодный сок, ванилин, сахар и сметана.

В первую очередь необходимо подготовить пластиковые яйца. Можно купить специализированные формы, или использовать детские игрушки. Такие разъемные яйца продают вместе с леденцами на палочке. В верхней части формы нужно проделать отверстие, это легко сделать электродрелью.

Через него будет заливаться желе. Удалите все пластиковые крошки, чтобы они не попали в пищу.

Хорошенько промойте все формы в мыльной воде, прополощите и высушите.

Далее нужно сделать так, чтобы желе не прилипло к форме слишком сильно.

Автор рецепта сбрызнул формы специальным антипригарным спреем. Его легко можно заменить рафинированным растительным маслом без запаха. Наносите очень тонкий слой.

Соберите формы и установите на картонный лоток от яиц. Если его нет — вам подойдут обычные чашки или стаканы. Важно, чтобы яйца стояли вертикально, ведь их положение повлияет на будущий рисунок желе.

Далее смешиваем желе по рецепту на упаковке. Если вы, как и автор, решите использовать полуфабрикат, вам нужно будет лишь залить содержимое пачки водой. Но желе очень легко делать самостоятельно. Разведите желатин согласно инструкции на упаковке, добавьте сахар, и ягодный или фруктовый сок.

Для каждого цвета придется использовать отдельную посуду. Ложку можно каждый раз полоскать в теплой воде.

Теперь необходимо приготовить молочное желе. Первый вариант: добавить ложку взбитых сливок к прозрачному. Можно приготовить молочное желе из желатина, сметаны, сахара и ванилина. Оно будет не менее вкусным.

Каждое «яйцо» будет состоять из двух видов желе.

Наберите молочное желе в шприц и залейте по 10 мл в каждую из форм.

Иглу надевать не нужно. Заливайте желе в просверленные отверстия.

После этого отправляйте форму в холодильник на 10-15 минут. Таким образом должен будет застывать каждый новый слой. С каждым разом нужно будет держать формы в холодильнике меньшее количество времени. Чем больше желе в форме, тем быстрее оно будет застывать.

Достаньте формы из холодильника и залейте уже прозрачный слой желе.

После того, как с первым цветом покончено, вымойте всю посуду в теплой воде. Далее приступайте к приготовлению желе нового цвета тем же способом.

Вот такая красота должна получиться в итоге: