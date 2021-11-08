Готовим курицу с рисом по-тайски

Ингредиенты
рис - 140 гр.
вода - 270 мл.
куриное филе - 150 гр.
соевый соус - 2 ст.л.
сливочное масло - 8 гр.
яйцо - 1 шт.
чеснок - 2-3 зубч.
лук - 1/2 шт.
морковь - 1/2 шт.
замороженный горошек - 25 гр.
замороженная кукуруза - 25 гр.
Рецепт приготовления
Отварить рис до готовности.
Куриное филе нарезать на небольшие кубики.
Чеснок измельчить, лук мелко нарезать.
Морковь нарезать на небольшие кубики.
В миску вбить яйцо, слегка посолить и взбить вилкой или венчиком.
В разогретую сковороду добавить сливочное масло и влить яйцо.
Готовить на сильном огне, постоянно помешивая секунд 20-30.
Переложить яйцо в тарелку и пока отставить в сторону.
В ту же сковороду влить растительное масло и выложить лук и чеснок.
Жарить на сильном огне минуту.
Добавить куриное филе, жарить периодически помешивая 3-4 мин.
Добавить соль и перец по вкусу.
Добавить морковь, замороженный горошек и кукурузу, перемешать, готовить 2-3 мин.
Добавить вареный рис и яйцо, перемешать.
Добавить соевый соус, перемешать, готовить 2 мин.
При подаче посыпать кунжутом или зеленым луком.
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