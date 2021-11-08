Готовим курицу с рисом по-тайски

рис - 140 гр.

вода - 270 мл.

куриное филе - 150 гр.

соевый соус - 2 ст.л.

сливочное масло - 8 гр.

яйцо - 1 шт.

чеснок - 2-3 зубч.

лук - 1/2 шт.

морковь - 1/2 шт.

замороженный горошек - 25 гр.

замороженная кукуруза - 25 гр.

Рецепт приготовления

Отварить рис до готовности.

Куриное филе нарезать на небольшие кубики.

Чеснок измельчить, лук мелко нарезать.

Морковь нарезать на небольшие кубики.

В миску вбить яйцо, слегка посолить и взбить вилкой или венчиком.

В разогретую сковороду добавить сливочное масло и влить яйцо.

Готовить на сильном огне, постоянно помешивая секунд 20-30.

Переложить яйцо в тарелку и пока отставить в сторону.

В ту же сковороду влить растительное масло и выложить лук и чеснок.

Жарить на сильном огне минуту.

Добавить куриное филе, жарить периодически помешивая 3-4 мин.

Добавить соль и перец по вкусу.

Добавить морковь, замороженный горошек и кукурузу, перемешать, готовить 2-3 мин.

Добавить вареный рис и яйцо, перемешать.

Добавить соевый соус, перемешать, готовить 2 мин.

При подаче посыпать кунжутом или зеленым луком.