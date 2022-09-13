Рецепт грушево-лимонного варенья

груша (нарезанная) - 2 кг.(сорт дюшес, 2 кг.230 гр. )

(нарезанная) - 2 кг.(сорт дюшес, 2 кг.230 гр. ) сахар - 1600 гр.

- 1600 гр. лимон - 1-2 шт.

- 1-2 шт. у меня получилось 2,5 л. готового варенья

Рецепт приготовления

Чтобы варенье получилось дольками нужно брать плотные сочные груши.

Груши моем, вырезаем сердцевину, нарезаем на дольки.

Лимон хорошо помыть и обдать кипятком.

Нарезаем лимон не большими дольками и удаляем косточки.

На дно кастрюли (лучше с антипригарным покрытием) выкладываем часть груш, половина лимона, затем высыпаем одну часть сахара, затем груши, лимон и опять сахар (если порции больше тогда грушу послойно пересыпайте сахаром).

Кастрюлю накрыть крышкой и оставить на столе на 7-8 часов, при комнатной температуре, чтобы груша пустила сок, можно оставить на ночь.

Когда груша даст сок (воды добавлять не нужно, варенье будет готовиться в собственном соку), хорошо перемешать. Кастрюлю с грушей поставить на плиту на средний огонь.

Варенье будем варить в 3-4 приема по 10 минут на медленном огне, после закипания, с интервалом до полного остывания, тут все зависит от сорта груш, их сочности и плотности и какое варенье по густоте мы хотим сварить.

Такой способ варки сохраняет целостность долек и прозрачность сиропа.

Тёплое варенье разложить по сухим стерилизованным банкам, закрыть крышками (банки заранее стерилизуем удобным для вас способом, я стерилизую по 5 минут в микроволновке, налив на дно немного воды, крышки стерилизую в кипящей воде, 2-3 минуты) и убрать в тёмное прохладное место.

Такое варенье прекрасно храниться при комнатной температуре.

Кушать подано!