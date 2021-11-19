Пирог на кефире с курицей и грибами

Ингредиенты
тесто:
кефир 500 мл.
яйца 2 шт.
мука 300 гр.
растительное масло 50 мл.
сода 1 ч.л.
соль 0,5 ч.л.
начинка.
грибы свежие шампиньоны 400 гр.
куриный фарш 700 гр.
лук 1 шт.
растительное масло для жарки
соль/перец
сушеный чеснок 0,5 ч.л.
сладкая паприка 0,5 ч.л.
средиземноморская приправа 0,5 ч.л.
свежий укроп по желанию
вода 100 мл.
сметана 3-4 ст.л. или сливки 10% 150 мл.
Рецепт приготовления
Готовим начинку:
Грибы моем и чистим.
В сковороду наливаем растительное масло 2-3 ст.л. и выкладываем, нарезанные на средние кусочки грибы.
Готовим грибы сначала до испарения жидкости, потом до слегка золотистого цвета.
Готовые грибы перекладываем в чистую тарелку.
В эту же сковороду наливаем растительное масло 2-3 ст.л., выкладываем мелко нарезанный лук и готовим до золотистого цвета.
Затем к луку добавляем куриный фарш.
Перемешиваем, разбивая лопаткой.
Готовим 5 минут.
В сковороду возвращаем обжаренные грибы.
Все перемешиваем.
Солим/перчим по вкусу.
Добавляем сушеный чеснок, сладкую паприку и другие приправы (по желанию).
Перемешиваем.
Наливаем воду и кладем сметану 3-4 ст.л.
Можно сметану с водой заменить на сливки 10% 150 мл.
Перемешиваем. Начинка готова.
Готовим тесто:
В глубокую миску наливаем кефир, разбиваем яйца и перемешиваем.
Добавляем соль, соду и постепенно просеянную муку и замешиваем тесто.
Потом добавляем в тесто растительное масло и перемешиваем.
Тесто должно получиться, как негустая сметана.
Форму для запекания смазываем растительным маслом, выливаем половину теста и разравниваем по дну.
На тесто выкладываем всю начинку, покрываем оставшимся тестом и разравниваем.
Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 40-50 минут.
Ориентируйтесь на свою духовку.
Кушать подано!
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