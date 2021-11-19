Пирог на кефире с курицей и грибами

тесто:

кефир 500 мл.

яйца 2 шт.

мука 300 гр.

растительное масло 50 мл.

сода 1 ч.л.

соль 0,5 ч.л.

начинка.

грибы свежие шампиньоны 400 гр.

куриный фарш 700 гр.

лук 1 шт.

растительное масло для жарки

соль/перец

сушеный чеснок 0,5 ч.л.

сладкая паприка 0,5 ч.л.

средиземноморская приправа 0,5 ч.л.

свежий укроп по желанию

вода 100 мл.

сметана 3-4 ст.л. или сливки 10% 150 мл.

Рецепт приготовления

Готовим начинку:

Грибы моем и чистим.

В сковороду наливаем растительное масло 2-3 ст.л. и выкладываем, нарезанные на средние кусочки грибы.

Готовим грибы сначала до испарения жидкости, потом до слегка золотистого цвета.

Готовые грибы перекладываем в чистую тарелку.

В эту же сковороду наливаем растительное масло 2-3 ст.л., выкладываем мелко нарезанный лук и готовим до золотистого цвета.

Затем к луку добавляем куриный фарш.

Перемешиваем, разбивая лопаткой.

Готовим 5 минут.

В сковороду возвращаем обжаренные грибы.

Все перемешиваем.

Солим/перчим по вкусу.

Добавляем сушеный чеснок, сладкую паприку и другие приправы (по желанию).

Перемешиваем.

Наливаем воду и кладем сметану 3-4 ст.л.

Можно сметану с водой заменить на сливки 10% 150 мл.

Перемешиваем. Начинка готова.

Готовим тесто:

В глубокую миску наливаем кефир, разбиваем яйца и перемешиваем.

Добавляем соль, соду и постепенно просеянную муку и замешиваем тесто.

Потом добавляем в тесто растительное масло и перемешиваем.

Тесто должно получиться, как негустая сметана.

Форму для запекания смазываем растительным маслом, выливаем половину теста и разравниваем по дну.

На тесто выкладываем всю начинку, покрываем оставшимся тестом и разравниваем.

Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 40-50 минут.

Ориентируйтесь на свою духовку.

Кушать подано!