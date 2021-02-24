Блинчики с рисом и печёнкой

Ингредиенты

тесто:

яйца - 2 шт.

кефир - 1 ст.

рассол из огурцов или помидоров - 1 - 1,5 ст.

мука - 2 ст.

сахар - 1 столовая ложка

сода - 1 ч.

масло растительное - 4 столовые ложки

наполнение:

круглозерный рис - 1 ст.

печень куриная - 800 гр.

репчатый лук - 1 шт.

масло растительное для лука - 2 ст.

соль - 1 щепотка

перец черный молотый - 1 щепотка

сало для сковороды - 1 штука

овощное или сливочное для жарки блинов

Пошаговый рецепт приготовления

1. Тщательно промойте рис под проточной водой. Варить до готовности, откинуть на дуршлаг, промыть, дать стечь воде.

2. Промойте куриную печень. Отварить до готовности, измельчить на мясорубке или комбайне.

3. Очистить лук и мелко нарезать. Обжарить лук до румяной корочки на растительном масле.

4. Соединить рис, измельченную печень, жареный лук, приправить солью и перцем по вкусу, перемешать.

5. Для теста взбить яйца с сахаром.

6. Немного подогрейте кефир. Яичную смесь соединить с кефиром, размешать.

7. Порциями всыпать просеянную муку с содой и замесить густое тесто.

8. Постепенно вливая в тесто теплый рассол и помешивая, развести тесто до консистенции кефира.

Влить растительное масло, дать тесту постоять 0,5 ч.

9. Смажьте сковороду кусочком бекона. Выпекать тонкие блины, обжаривая их с двух сторон.

10. На каждый блин, отступив от края 4 - 5 см, положить 2 - 3 ст. л. начинка, придающая форму цилиндра.

11. Оберните три края блина над начинкой, затем скатайте в рулет.

12. Фаршированные оладьи обжарить на растительном или сливочном масле со всех сторон до румяной корочки. Выложить блины на блюдо. Украсить зеленью. Подавать со сметаной, кетучпом или майонезом.