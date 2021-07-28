Четыре вкуса

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Салат из кабачков с сыром фета и помидорами

Фото к рецепту: Салат из кабачков с сыром фета и помидорами

Ингредиенты

  • кабачки – 700 гр. (3 шт. )
  • помидоры черри – 200 гр.
  • сыр фета – 50 гр.
  • соус песто – 50 гр.
  • чеснок – 1-2 зубка
  • базилик сушёный – 1 ч.л.
  • растительное масло – 2-3 ст.л.
  • перец, соль

Рецепт приготовления

У кабаков уберите плодоножки и хвостики и порежьте их кубиком.

Чеснок мелко порежьте.

В сковороде на сильном огне разогрейте 2 ст. л. растительного масла. обжарьте кабачки до легкой корочки, примерно 5 -7 минут.

Добавьте сухой базилик, чеснок, перец. Продолжате жарить, помешивая ещё 1 минуту.

Готовые кабачки уберите с огня.

На блюдо выложите готовые кабачки, добавьте помидоры, фету и соус песто.

Кушать подано!

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