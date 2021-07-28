Салат из кабачков с сыром фета и помидорами

Ингредиенты
- кабачки – 700 гр. (3 шт. )
- помидоры черри – 200 гр.
- сыр фета – 50 гр.
- соус песто – 50 гр.
- чеснок – 1-2 зубка
- базилик сушёный – 1 ч.л.
- растительное масло – 2-3 ст.л.
- перец, соль
Рецепт приготовления
У кабаков уберите плодоножки и хвостики и порежьте их кубиком.
Помидоры порежьте на 4-6 частей в зависимости от размера.
Чеснок мелко порежьте.
В сковороде на сильном огне разогрейте 2 ст. л. растительного масла. обжарьте кабачки до легкой корочки, примерно 5 -7 минут.
Добавьте сухой базилик, чеснок, перец. Продолжате жарить, помешивая ещё 1 минуту.
Готовые кабачки уберите с огня.
На блюдо выложите готовые кабачки, добавьте помидоры, фету и соус песто.
Кушать подано!