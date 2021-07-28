Салат из кабачков с сыром фета и помидорами

Рецепт приготовления

У кабаков уберите плодоножки и хвостики и порежьте их кубиком.

Помидоры порежьте на 4-6 частей в зависимости от размера.

Чеснок мелко порежьте.

В сковороде на сильном огне разогрейте 2 ст. л. растительного масла. обжарьте кабачки до легкой корочки, примерно 5 -7 минут.

Добавьте сухой базилик, чеснок, перец. Продолжате жарить, помешивая ещё 1 минуту.

Готовые кабачки уберите с огня.

На блюдо выложите готовые кабачки, добавьте помидоры, фету и соус песто.

Кушать подано!